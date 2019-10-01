Более 2,5 тыс. мест создадут в учреждениях допобразования Калужской области до 2021 года

КАЛУГА, 1 октября. /ТАСС/. Власти Калужской области намерены создать более 2,5 тыс. новых мест в учреждениях дополнительного образования региона до 2021 года в рамках проекта "Успех каждого ребенка" нацпроекта "Образование",сообщил журналистам во вторник министр образования региона Александр Аникеев.

"В области будут созданы 2505 новых современных ученических мест в учреждениях дополнительного образования, что позволит к 2024 году увеличить долю детей, получающих дополнительное образование в различных организациях, до 80%", - сказал Аникеев.

Министр отметил, что в настоящее время в Калужской области открыт технопарк "Кванториум", в котором обучаются не менее 800 детей в возрасте от 10 до 17 лет. Во второй половине 2020 года в регионе начнет функционировать мобильный технопарк, который станет структурным подразделением Областного центра дополнительного образования им. Ю. А. Гагарина, а концу 2020 года откроется еще один детский технопарк в Обнинске, на базе которого также ежегодно будет обучаться не менее 800 человек.

"Реализация мероприятий по созданию детских технопарков позволит к 2024 году на 25% увеличить число детей, участвующих в программах технической и естественнонаучной направленности, соответствующих основным направлениям Национальной технологической инициативы", - уточнил министр.

Нацпроект "Образование" охватит период с 2019 по 2024 год. Его общий бюджет составит 784,5 млрд рублей. Планируется, что в результате реализации проекта будет обеспечена глобальная конкурентоспособность российского образования, а также вхождение РФ в число десяти ведущих стран по качеству общего образования.