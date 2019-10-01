В Нижнем Новгороде планируют создать региональный центр компетенций в сфере телемедицины

ТАСС, 1 октября. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поручил проработать вопрос о создании регионального центра компетенций в сфере телемедицины на базе больницы № 33 Нижнего Новгорода в рамках нацпроекта "Здравоохранение". Об этом говорится в сообщении, распространенном во вторник пресс-службой правительства региона.

"Сейчас больница № 33 работает с пятью районами. <…> Я дал поручение проработать вопрос о создании здесь регионального центра компетенций в области телемедицины. Во-первых, нужно вдвое увеличить количество районных больниц-партнеров. Во-вторых, этот центр будет формировать лучшие практики, которые мы будем тиражировать на другие медицинские учреждения", - цитирует пресс-служба Никитина.

Сотрудники больницы в 2019 году провели около 80 консультаций в режиме реального времяни с пятью центральными больницами и федеральными медицинскими центрами. По словам главврача больницы Павла Зубеева, в больнице разработали методику дистанционных УЗИ-исследований, которую после успешного прохождения испытаний можно будет использовать для постановки диагноза пациентами из районов Нижегородской области.

Нацпроект "Здравоохранение" предполагает снижение показателей смертности населения трудоспособного возраста (до 350 случаев на 100 тыс. населения) до 2024 года, устранение кадрового дефицита в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, проведение профилактических медицинских осмотров всех граждан не реже одного раза в год. На реализацию нацпроекта в РФ планируется направить в 2019-2024 годах более 1,7 трлн рублей.