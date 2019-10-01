Минздрав Дагестана получит новый вертолет для нужд санавиации по нацпроекту

МАХАЧКАЛА, 1 октября. /ТАСС/. Вертолет Ми-8АМТ, оснащенный современным медицинским модулем, получит Республика Дагестан по нацпроекту "Здравоохранение". Об этом сообщается во вторник на сайте министерства здравоохранения республики.

"Новый вертолет Ми-8АМТ для нужд санитарной авиации поступит в Дагестан в ближайшие дни. Поставка выполнена в рамках нацпроекта "Здравоохранение". Уже подписан контракт с госкорпорацией "Ростех", - говорится в сообщении.

Этот вертолет способен совершать полеты на дальние расстояния без дозаправки. "Воздушное судно будет оснащено современным медицинским модулем, в том числе реанимационным оборудованием, что позволит врачам прямо на борту оказывать экстренную медицинскую помощь и осуществлять эвакуацию пациентов из отдаленных населенных пунктов", - отмечается в сообщении.

По словам министра здравоохранения Дагестана Джамалудина Гаджиибрагимова, для республики развитие санитарной авиации "крайне актуально, так как регион является одним из самых крупных в СКФО, через него проходят федеральные трассы". В ведомстве добавили, что новый вертолет позволит "оперативно доставлять пациентов в тяжелом состоянии из отдаленных районов в республиканские медицинские центры".

По данным Минздрава региона, Дагестан вошел в число 49 регионов, которые в этом году участвуют в программе по развитию санитарной авиации. Данная программа направлена на значительное увеличение количества вылетов и повышение доступности медицинской помощи, в том числе экстренной и высокотехнологичной, в первую очередь для жителей отдаленных районов. Полеты в основном будут осуществляться на деньги, выделенные в рамках проекта развития санитарной авиации - 85%, остальные 15 % - за счет средств регионального бюджета.

Нацпроект "Здравоохранение" включает восемь федеральных проектов. Он предполагает снижение показателей смертности населения трудоспособного возраста (до 350 случаев на 100 тыс. населения) до 2024 года, ликвидацию кадрового дефицита в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год.