В Дагестане на обустройство дворов и общественных территорий выделено около 1 млрд рублей

МАХАЧКАЛА, 1 октября. /ТАСС/. На обустройство дворовых и общественных территорий в Дагестане в текущем году по программе "Формирование комфортной городской среды" выделено около 1 млрд рублей. Об этом сообщается во вторник на сайте правительства республики.

"В 2019 году из федерального бюджета выделены значительные средства - около 1 млрд рублей - на реализацию программы "Комфортная городская среда" ["Формирование комфортной городской среды"]. Все они направлены на обустройство дворовых и общественных территорий в 39 муниципальных образованиях Республики Дагестан", - говорится в сообщении.

В Махачкале в этом году общий бюджет данной программы составил "порядка 225 млн рублей, которые выделяются из федерального, республиканского и муниципального бюджетов". В основной перечень этого года включены 32 дворовые территории. "В том числе, согласно программе, будет благоустроено шесть общественных пространств - парки и скверы", - уточняется в сообщении.

Мониторинг хода реализации программы осуществляется "за счет налаженного общественного и парламентского контроля".

В Дагестане в этом году по проекту "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда" в 10 городских округах и 29 муниципальных районах региона благоустроят 207 общественных территорий и 14 дворов. На эти цели республике предусмотрено 1 млрд 1 млн 161 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета - 991 млн рублей, республиканского - 10 млн рублей. Это больше, чем в 2018 году, на 273 млн рублей.

Нацпроект "Жилье и городская среда" состоит их четырех федеральных проектов - "Жилье", "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда", "Ипотека" и "Формирование комфортной городской среды". Проект рассчитан на 2019-2024 годы и предусматривает, в том числе строительство 120 млн кв. м жилья к 2020 году. Общий объем финансирования из всех источников - более 1 трлн рублей до 2024 года.