Фонд содействия инновациям и Кружковое движение НТИ разыграют гранты в 500 тыс. рублей

ТАСС, 2 октября. Фонд содействия инновациям и Кружковое движение Национальной технологической инициативы (НТИ) запустили новый молодежный конкурс грантовой программы "Умник", победители которого получат гранты в размере 500 тыс. рублей. Его участники будут разрабатывать проекты, которые помогут развивать технологические кружки и систему управления талантами, сообщили ТАСС в пресс-службе Кружкового движения НТИ.

"Конкурс проводится по трем направлениям. В рамках первого трека от участников ожидают новые технологические решения, которые повысят эффективность индивидуального и мелкосерийного производства в ресурсных центрах Кружкового движения. Это могут быть микрофрезерные станки для прототипирования печатных плат, онлайн-платформы для объединения разных инструментов цифрового производства, веб-сервисы для поиска и доставки компонентов для прототипирования участниками Кружкового движения и прочее", - сообщили в пресс-службе.

В рамках второго блока участникам предлагается создать интерактивные сервисы для обучения школьников основам распределенной энергетики, проектирования и испытания малых космических аппаратов, новые решения для изучения технического зрения, разработки приложений VR/AR и другие. Третий блок проектов посвящен развитию технологий цифрового управления талантами: инструменты для диагностики компетенций на основе анализа "цифрового следа" участников Кружкового движения, методы оценки потенциала и уровня командной работы и так далее.

Проекты могут представлять индивидуальные участники и лидеры команд от 18 до 30 лет. Финал конкурса состоится в конце ноября в Москве. Победители получат гранты в размере 500 тыс. рублей на развитие проектов: 200 тыс. рублей - в 2020 году и 300 тыс. рублей - в 2021 году.

"Создание образовательных технологий, программных решений и оборудования для развития кружков нового типа, где школьники погружаются в технологическое творчество - интересное и перспективное направление. Мы рассчитываем, что решения, которые предложат конкурсанты, будут внедрены в таких больших проектах Кружкового движения как Олимпиада НТИ, проектные школы "Практики будущего", фестивали Rukami и станут частью большой экосистемы подготовки нового поколения технологических лидеров России", - процитировали в пресс-службе слова президента Ассоциации участников технологических кружков Алексея Федосеева.

НТИ - долгосрочная программа по созданию новых рынков и обеспечению условий для технологического лидерства России к 2035 году. Задачи НТИ интегрированы в нацпроект "Наука". Согласно паспорту нацпроекта, к 2020 году в РФ должно быть создано 14 центров компетенций НТИ. В числе сквозных технологий НТИ - искусственный интеллект, интернет вещей, большие данные, квантовые технологии, новые и портативные источники энергии, нейротехнологии.