Приморье расширит сеть особо охраняемых природных территорий на 135,6 тыс. га

ВЛАДИВОСТОК, 2 октября. /ТАСС/. Приморский край в ближайшие годы в рамках нацпроекта "Экология" создаст заказник "Комиссаровский" рядом с российско-китайской границей и природный парк "Южно-Приморский", за счет чего сеть особо охраняемых природных территорий будет расширена на 135,6 тыс. га. Об этом сообщил ТАСС губернатор Приморья Олег Кожемяко.

"С целью сохранения уникального биоразнообразия нашего края в Приморье создано 230 особо охраняемых природных территорий всех категорий. Есть и трансграничные особо охраняемые природные территории - "Земля леопарда" и заказник "Среднеуссурийский", созданные в том числе с целью беспрепятственной миграции зверей. В ближайшие годы мы планируем расширение сети особо охраняемых природных территорий на 135,6 тыс. га посредством создания заказника "Комиссаровский" в Пограничном районе вблизи российско-китайской границы, а также природного парка "Южно-Приморский", - сообщил Кожемяко.

Он добавил, что сеть региональных особо охраняемых природных территорий позволяет сохранить уникальные природные комплексы и ключевые места обитания объектов животного мира, в том числе занесенных в Красную книгу. На территории Приморского края обитают почти 470 особей амурского тигра - две трети всей популяции краснокнижного хищника, который недавно находился на грани исчезновения.

В Приморском крае расположены 206 памятников природы, десять заказников и один природный парк краевого значения. Согласно кадастру особо охраняемых природных территорий региона, опубликованному на сайте краевой администрации, их общая площадь превышает 453 тыс. га.

Охранять редкие виды животных и природу в целом помогают также федеральные и региональные программы. "В Приморье есть несколько федеральных и региональных программ и проектов, которыми мы руководствуемся в данной сфере. Результаты их реализации уже видны: за последние три года в крае уменьшены показатели выбросов в атмосферный воздух, объем загрязненных сточных вод снизился. Вместе с тем мы реализуем комплекс мер по обеспечению закрытой перевалки угля к 2020 году, чтобы решить проблему загрязнения воздуха угольной пылью", - отметил Кожемяко.

Нацпроект "Экология"

Нацпроект "Экология" разработан во исполнение майского указа президента РФ Владимира Путина. В него входят следующие подразделы: "Чистая страна", "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами", "Инфраструктура для обращения с отходами I-II классов опасности", "Чистый воздух", "Чистая вода", "Оздоровление Волги", "Сохранение уникальных водных объектов", "Сохранение озера Байкал", "Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма", "Сохранение лесов" и "Внедрение наилучших доступных технологий".

Всего на исполнение нацпроекта в РФ планируется потратить 4 трлн 41 млрд рублей (из федерального бюджета - 701,2 млрд рублей, из бюджетов субъектов РФ - 133,8 млрд рублей, из внебюджетных источников - 3 трлн 206,1 млрд рублей).