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Эксперт: нужно принять дополнительные меры, чтобы россиянки бросали курить

Специалист Минздрава обратила внимание, что Всемирная организация здравоохранения приводит Россию в качестве примера лучших практик законодательства по сокращению уровня потребления табака
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© Артем Геодакян/ТАСC

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Курение среди мужчин, детей и подростков в России сокращается благодаря реализации антитабачного законодательства. Однако для того, чтобы сократить уровень потребления табака среди женщин, в нацпроект "Демография" необходимо включить дополнительные меры, считает заместитель директора по научной и аналитической работе Национального медицинского исследовательского центра профилактической медицины Минздрава России Анна Концевая.

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Согласно данным Росстата, распространенность потребления табака среди взрослого населения России к 2013 году составляла 28,3%: 50,7% среди мужчин и 13,7% - среди женщин. В 2017 году распространенность курения сократилась среди населения до 27,3%, у мужчин она сократилась до 46,3%, а у женщин - выросла до 14,6%.

"Курение среди женщин растет во всем мире. В связи с дефицитом эффекта у женщин в рамках федерального проекта "Укрепление общественного здоровья" разрабатываются дополнительные меры нормативного регулирования, рекомендации работодателям по помощи в отказе от курения на рабочем месте, информационно-коммуникационная кампания, в которой снижение курения также один из основных векторов", - сказала Концевая порталу "Будущее России. Национальные проекты", оператором которого является ТАСС.

Эксперт обратила внимание, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) приводит Россию в качестве примера лучших практик законодательства по сокращению уровня потребления табака, так как зафиксировано значительное снижение курения мужчин и существенное сокращение пассивного курения, в том числе детей и подростков.

В 2016 году ВОЗ проводила Глобальный опрос населения о потреблении в России (GATS). Согласно этому опросу, распространенность потребления табака среди взрослого населения России старше 15 лет с 2009 по 2016 годы снизилась с 39,1% до 30,5%: с 60,2% до 49,8% среди мужчин и 21,7% до 14,5% среди женщин.

Борьба с курением в России

В 2013 году был принят антитабачный закон в РФ. Для защиты россиян от табачного дыма с 1 июня 2013 года было запрещено курить в ресторанах и кафе, в учреждениях образования, здравоохранения, культуры и спорта. Запрещено курить также на вокзалах, в зданиях аэропортов, в лифтах и на детских площадках.

В рамках федерального проекта "Укрепление общественного здоровья" в нацпроекте "Демография" Минздрав России разрабатывает новую антитабачную концепцию, а также ряд мер по снижению курения, в том числе на рабочих местах. Для этого Минздрав России разработал библиотеку практик, а также рекомендации работодателям по сохранению здоровья сотрудников.

По данным Минздрава, ежегодно в России от болезней, связанных с курением, умирают до 300 тыс. человек. По информации ВОЗ, употребление табака является одной из самых значительных угроз для здоровья человека из-за которой ежегодно в мире умирают около 7 млн человек, 890 тыс. из которых некурящие, подвергавшиеся воздействию табачного дыма. Рамочная конвенция ВОЗ по борьбе против табака призвана улучшить глобальное здоровье населения. Она была принята в 2003 году, и ее основной целью является снижение смертности и сокращение использования табака в мире. Россия присоединилась к конвенции в 2008 году.

Согласно данным проведенного в августе опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), более половины курящих россиян хотят отказаться от курения в ближайшей перспективе. При этом ровно половина жителей страны не курят совсем.

 

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