В Ростехе сообщили, что правкомиссия одобрила семь дорожных карт по "сквозным" технологиям

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Президиум правительственной комиссии по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности одобрил семь дорожных карт по "сквозным" технологиям в России до 2024 года. Об этом сообщили в среду в пресс-службе ГК "Ростех".

"Компании госкорпорации "Ростех" стали разработчиками дорожных карт по распределенному реестру и технологиям беспроводной связи, а также приняли непосредственное участие в разработке дорожных карт по искусственному интеллекту, компонентам робототехники и сенсорики, а также новым производственным технологиям", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что две из семи одобренных правительством дорожных карт по направлениям развития "сквозных" цифровых технологий на период с 2019 по 2024 год были разработаны в Ростехе. Дорожную карту по "Системам распределенного реестра" разработал входящий в госкорпорацию Новосибирский институт программных систем (НИПС), а дорожную карту по "Технологиям беспроводной связи" - Национальный центр информатизации (НЦИ). Также были одобрены дорожные карты по "Нейротехнологии и искусственному интеллекту"; "Квантовым технологиям"; "Новым производственным технологиям"; "Компонентам робототехники и сенсорики" и "Технологиям виртуальной и дополненной реальностей".

Всего в нацпроекте "Цифровая экономика" выделяют девять "сквозных" цифровых технологий, которые считаются наиболее перспективными и ведущими к радикальным изменениям существующих рынков и к появлению новых. В частности, это методы обработки "больших данных" (big data), технологии беспроводной связи (включая 5G), технологии виртуальной и дополненной реальности (VR и AR), системы распределенного реестра (блокчейн), квантовые технологии, новые производственные технологии, промышленный интернет, компоненты робототехники и сенсорика, нейротехнологии и искусственный интеллект.