Минстрой держит на контроле достройку 113 соцобъектов по проекту "Жилье"

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Минстрой России держит на контроле строительство 113 социальных объектов по федеральному проекту "Жилье". Об этом в среду сообщил глава ведомства Владимир Якушев.

"Есть объем обязательств, которые должны быть выполнены субъектами РФ по итогам 31 декабря этого года. Это школы, детские сады, поликлиники и дороги <...> У нас сегодня в зоне риска находится порядка 113 объектов. Это не значит, что они не будут введены, но у нас есть по ним вопросы", - сказал министр на совещании "Нацпроекты: приоритеты государства и возможности развития".

Якушев напомнил, что в рамках программы стимулирования средства из федерального бюджета направляются на поддержку социальной и транспортной инфраструктуры. В 2019 году начали действовать новые правила - теперь средства направляются в том числе на коммунальную инфраструктуру. "Мы должны завершить все объекты в рамках федерального проекта "Жилье" и к концу этого года получить достроенные объекты. Тем более что их жители, которые заселяются в новые микрорайоны, ждут", - подчеркнул министр.

Как пояснили в пресс-службе Минстроя, в 2019 году по программе "Стимул" в 42 субъектах РФ идет строительство 136 объектов, 10 из них уже введены в эксплуатацию.

Программа "Стимул"

Финансирование мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства в регионах входит в федеральный проект "Жилье" (часть нацпроекта "Жилье и городская среда"), на эти цели за пять лет планируется выделить 183,7 млрд рублей. До появления нацпроекта на федеральном уровне существовала подпрограмма "Стимул", которая входит в федеральную целевую программу "Жилище". Она затрагивала только социальную и дорожную инфраструктуру, однако позже в нее вошла и коммунальная инфраструктура. Совокупный размер средств в рамках одного проекта по развитию территорий не может превышать 4 тыс. рублей в расчете на 1 кв. м общей площади жилых помещений, подлежащих вводу в эксплуатацию.

Реализация национального проекта "Жилье и городская среда" рассчитана до 2024 года. Нацпроект состоит из четырех федеральных проектов: "Ипотека", "Жилье", "Формирование комфортной городской среды" и "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда". Общий объем финансирования мероприятий из всех источников, включая внебюджетные, превышает 1 трлн рублей. Основной целевой показатель нацпроекта - обеспечение ежегодного ввода в эксплуатацию 120 млн кв. м жилья и улучшение жилищных условий 5 млн семей ежегодно.