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Соцучреждения Приморья получили 20 машин для доставки пенсионеров в больницы

Еще семь автомобилей доставят в регион в ближайшее время

ВЛАДИВОСТОК, 2 октября. /ТАСС/. Социальные учреждения Приморского края получили 20 автомобилей "УАЗ" для доставки пенсионеров из муниципалитетов в лечебные учреждения. Ключи от новых машин, приобретенных по программе "Старшее поколение" нацпроекта "Демография", вручил в среду врио вице-губернатора Приморья Сергей Максимчук, сообщает пресс-служба краевой администрации.

"20 автомобилей направлены в муниципальные образования Приморья, еще семь машин прибудут в ближайшее время. К сожалению, многие представители старшего поколения имеют возрастные заболевания и нуждаются в частых врачебных осмотрах. Новые автомобили хорошей проходимости будут регулярно доставлять пожилых пациентов, живущих в самых отделенных уголках края, на прием к врачу", - цитирует пресс-служба Максимчука.

Нацпроект "Демография" включает в себя следующие федеральные проекты: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Создание яслей - содействие занятости женщин", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Новая физическая культура населения". На его реализацию планируется выделить около 3,1 трлн рублей. Куратором нацпроекта является вице-премьер РФ Татьяна Голикова, руководителем - глава Минтруда Максим Топилин.

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