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Первая партия мобильных медкомплексов поступила в семь районов Ленобласти

Также до конца года в регионе откроют 11 фельдшерско-акушерских пунктов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 октября. /ТАСС/. Первая партия новых мобильных медицинских комплексов поступила в семь районов Ленинградской области в рамках реализации национального проекта "Здравоохранение". Как сообщила в среду пресс-служба правительства региона, до конца года областные учреждения здравоохранения получат еще 20 комплексов.

"Амбулатории на колесах прибыли в Бокситогорскую, Тихвинскую, Лужскую, Лодейнопольскую, Приозерскую, Кировскую, Токсовскую и Всеволожскую больницы. Еще 20 единиц техники поставят в учреждения области до декабря", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, стоимость каждой амбулатории на колесах составляет около 8 млн рублей. Также до конца года планируется открыть 11 фельдшерско-акушерских пунктов и поставить в больницы 47 мобильных амбулаторий, флюорографов и маммографов, которые будут работать в малонаселенных пунктах с численностью до 100 человек.

В Ленинградской области в рамках реализации нацпроекта "Здравоохранение" на поставку автотехники в 2019 году из средств федерального бюджета выделено 218 млн рублей и 300 млн рублей - из регионального.

Нацпроект "Здравоохранение" предполагает снижение показателей смертности населения трудоспособного возраста (до 350 случаев на 100 тыс. населения) до 2024 года, устранение кадрового дефицита в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, проведение профилактических медицинских осмотров всех граждан не реже одного раза в год. На реализацию нацпроекта в РФ планируется направить в 2019-2024 годах более 1,7 трлн рублей.

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