Дорожники завершили ремонт автотрассы Нижний Новгород - Ряжск

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 октября. /ТАСС/. Дорожники завершили ремонт автомобильной трассы из Нижнего Новгорода в город Ряжск в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", сообщил журналистам в среду губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

"В Нижегородской области на дороге Ряжск - Касимов - Муром - Нижний Новгород полностью завершены запланированные на этот год ремонтные работы по нацпроекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги", - сказал Никитин.

Он отметил, что всего в рамках ремонта было отремонтировано шесть участков общей протяженностью 25 км. На наиболее аварийно-опасных участках трассы нанесена экспериментальная желтая разметка с высоким коэффициентом световозвращения в темное время суток, повышенной износостойкостью и устойчивостью к температурным колебаниям.

"Все отремонтированные дороги находятся на гарантии, и я прошу водителей: если вы увидите, что новый ремонт на каком-то участке не выдержал испытание временем или погодой, сообщайте об этом в областной Минтранс. Подрядчик обязан устранить брак за свой счет", - уточнил Никитин.

В пресс-службе главы региона ТАСС напомнили, что по поручению губернатора Нижегородской области в настоящее время уже идет работа по подготовке ремонтной кампании 2020 года, перечень объектов которой был сформирован с учетом поступивших предложений от администраций районов.

Нацпроект "Безопасные и качественные автодороги" охватит 104 города, формирующих агломерации, в 83 субъектах РФ. В частности, в рамках реализации проекта к 2024 году (по сравнению с 2017 годом) должна вырасти доля автодорог регионального значения в нормативном состоянии с 43,1% до 50,9%, ликвидирована половина мест концентрации ДТП, вдвое - до 85% - увеличена доля протяженности дорог городских агломераций в нормативном состоянии, на 10% снижена доля федеральных и региональных трасс, работающих в режиме перегрузки. Финансирование нацпроекта со стороны регионов за шесть лет составит 4 трлн 139,1 млрд рублей, при этом федеральный бюджет направит 440,9 млрд рублей.