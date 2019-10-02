Объем сброса загрязненных сточных вод в Волгу планируют сократить за пять лет в 7,5 раза

ТАСС, 2 октября. Правительство Тверской области рассчитывает за счет строительства и реконструкции очистных сооружений по нацпроекту "Экология" к 2024 году снизить в 7,5 раза объемы сброса загрязненных сточных вод в бассейн Волги. Об этом в среду сообщила пресс-служба облправительства.

"Определено финансирование на строительство и реконструкцию очистных сооружений и систем водоотведения по восьми объектам, что, по прогнозам, к 2024 году позволит сократить объем сбрасываемых загрязненных сточных вод в бассейн реки Волги в 7,5 раза, а не в 2,5 раза, как планировалось изначально", - говорится в сообщении на сайте правительства области.

Наиболее масштабные работы предстоят в Твери, где, по данным пресс-службы, в 2022 году введут в эксплуатацию реконструированный блок биологической очистки сточных вод, затраты превысят 1,1 млрд рублей. Еще свыше 365 млн рублей направят на реконструкцию очистных сооружений города Конаково, ее планируется завершить к 2021 году. "Также работы на очистных запланированы в Торжке, Ржеве, Осташкове и в других населенных пунктах. Подразумевается не только более качественная очистка сточных вод, но и увеличение мощности очистных сооружений примерно на 30%", - сказали ТАСС в пресс-службе.

На реализацию региональной программы по улучшению экологического состояния Волги, которая входит в нацпроект "Экология", до 2024 года направят 3,2 млрд рублей. Из них 2,3 млрд рублей поступит из федерального бюджета, более 568 млн рублей - из областного, остальная сумма - софинансирование из бюджетов районов и внебюджетных источников. "Президент РФ Владимир Путин и правительство страны оказывают серьезную поддержку Тверской области. Для нас участие в этих проектах имеет особое значение: они дают возможность выйти на новый уровень развития инфраструктуры, сохранить Волгу для будущих поколений", - цитирует пресс-служба губернатора Игоря Руденю.

В национальный проект "Экология", рассчитанный на период до 2024 года, входят 11 федеральных проектов: "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами", "Инфраструктура для обращения с отходами I-II классов опасности", "Чистый воздух", "Чистая вода", "Оздоровление Волги", "Сохранение уникальных водных объектов", "Сохранение озера Байкал", "Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма", "Сохранение лесов" и "Внедрение наилучших доступных технологий". На исполнение нацпроекта планируется потратить 4 трлн 41 млрд рублей.