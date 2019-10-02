Минздрав уделит особое внимание транспортной доступности населения к медорганизациям

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Обеспечение транспортной доступности населения России к медицинским организациям, а также повышение мобильности фельдшеров в регионах является одним из приоритетных вопросов здравоохранения на ближайшие годы. Об этом сообщила в среду министр здравоохранения России Вероника Скворцова на совещании с президентом Владимиром Путиным по вопросам модернизации первичного звена здравоохранения.

"Особое внимание будет уделено обеспечению транспортной доступности медорганизаций для всех групп населения, включая лиц с ограниченными возможностями. Регионами совместно с Минтрансом до конца года будет проведен анализ существующих маршрутов общественного транспорта и состояния дорог муниципального и регионального значения, обеспечивающих доезд до медорганизаций. Мероприятия по улучшению транспортной инфраструктуры будут осуществляться в приоритетном порядке в течение всего периода реализации - с 2020 по 2024 годы", - сообщила министр.

Кроме того, продолжается работа по оснащению медицинских организаций отечественными автомобилями. "Как для доставки пациентов из отдаленных регионов, так и для повышения мобильности медработников, в том числе фельдшеров ФАПов [фельдшерско-акушерский пункт], а также для перевозки лекарств, медизделий и биологических материалов", - пояснила Скворцова.

Предыдущее совещание по теме здравоохранения Путин провел 20 августа. Тогда Скворцова отметила, что дефицит врачей составляет 25 тыс. человек, а среднего медицинского персонала - 130 тыс. В четырех регионах оклад врачей составляет менее 30% от средней зарплаты по региону и только в десяти регионах он превышает 50%. Путин потребовал проанализировать всю организацию работы в первичном звене здравоохранения и принять дополнительные меры по его укреплению.

Нацпроект "Здравоохранение" предполагает снижение показателей смертности населения трудоспособного возраста (до 350 случаев на 100 тыс. населения) до 2024 года, ликвидацию кадрового дефицита в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год. Всего на его реализацию планируется направить более 1,7 трлн рублей.