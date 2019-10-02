Скворцова: модернизация первичного звена здравоохранения потребует 50 млрд рублей

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Минздрав и Минфин России рассчитали, что инфраструктурные преобразования в первичном звене здравоохранения потребуют 50 млрд рублей в 2020 году. Дальнейшее финансирование будет рассчитано на основе представленных региональных программ, сообщила в среду министр здравоохранения Вероника Скворцова на совещании, посвященном модернизации первичного звена здравоохранения.

"Совместно с Минфином мы рассчитали финансовую потребность на инфраструктурные преобразования во второй половине 2020 года, составили они 50 млрд рублей. Дальнейшая потребность в финансовых ресурсах на инфраструктурные преобразования и переход к новой отраслевой системе оплаты труда будет уточнена с учетом детальной проработки региональных программ модернизации первичного звена", - сказала министр.

Она отметила, что все субъекты РФ, а также Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) должны "обеспечить разработку региональных программ модернизации первичного звена и представить их в Минздрав для экспертизы до 10 января 2020 года". "После утверждения региональных программ, оно должно состояться до 1 июля 2020 года, со второго полугодия начинается их реализация", - добавила она.

Программа госгарантий

С 2020 года, по словам Скворцовой, будут также внесены дополнения в программу государственных гарантий. С 2020 года в правила ОМС вносятся дополнения, "создающие механизм приоритетного финансового обеспечения первичного звена здравоохранения". "В том числе в программе госгарантий будут выделены из подушевого норматива наиболее дорогие диагностические исследования, проводимые в амбулаторных условиях, прежде всего для ранней диагностики онкологических заболеваний. А также будут введены отдельные нормативы финансового обеспечения для ФАП и фельдшерских пунктов в зависимости от численности обслуживаемого населения, что позволит обеспечить оплату труда сельским медикам в соответствие с указом", - пояснила министр.

Анализ медицинских кадров

Регионы России до конца текущего года проведут анализ организаций первичного звена здравоохранения на предмет нехватки медицинских кадров. Кроме того, до 2022 года планируется завершить приведение штатных расписаний медицинских организаций в соответствие с общими требованиями, сообщила Скворцова.

"До конца года регионы проведут анализ кадрового обеспечения медорганизаций первичного звена, в том числе структуры и численности их штатных расписаний. Параллельно с этим будут разработаны общие требования к структуре и штатам государственных медицинских организаций первичного звена с учетом численности обслуживаемого населения, - сообщила министр. - Предусмотрено поэтапное приведение штатных расписаний региональных медицинских организаций в соответствие с общими требованиями до конца 2021 года".

По словам Скворцовой, для устранения дефицита кадров в первичном звене уже сейчас реализуется целый комплекс мероприятий в рамках национального проекта " Здравоохранение". В частности, это совершенствование кадрового планирования на основе создания регистров обучающихся по медицинским и фармацевтическим специальностям. При этом, как пояснила министр, данная инициатива требует законодательного закрепления.

"Введение обязательной системы наставничества в государственных медорганизациях на срок не менее двух лет после завершения обучения и аккредитации. Это также требует законодательного закрепления. Повышение эффективности трудоустройства с помощью мер социальной поддержки, как на федеральном уровне - земский фельдшер, земский доктор, так и на региональном уровне", - добавила она.

Предыдущее совещание по теме здравоохранения Путин провел 20 августа. Тогда министр здравоохранения отметила, что дефицит врачей составляет 25 тыс. человек, а среднего медицинского персонала - 130 тыс. человек. В четырех регионах оклад врачей составляет менее 30% от средней зарплаты по региону, и только в десяти регионах он превышает 50%. Путин потребовал проанализировать всю организацию работы в первичном звене здравоохранения и принять дополнительные меры по его укреплению.

Нацпроект "Здравоохранение" предполагает снижение показателей смертности населения трудоспособного возраста (до 350 случаев на 100 тыс. населения) до 2024 года, ликвидацию кадрового дефицита в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год. Всего на его реализацию планируется направить более 1,7 трлн рублей.