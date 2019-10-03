Тариф на утилизацию ТКО в Приморье утвердят к ноябрю

ВЛАДИВОСТОК, 3 октября. /ТАСС/. Приморье к ноябрю утвердит тариф на утилизацию мусора, в который войдут затраты на его раздельный сбор. Таким образом регион готовится к переходу на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО), сообщил ТАСС губернатор Приморья Олег Кожемяко.

"Сейчас идет отбор организаций по перевозке мусора, а также выстраивание работы по сбору платежей, выставлению квитанций. К ноябрю планируется утвердить тариф, который будет предусматривать, в том числе, и раздельный сбор мусора. Также будет скорректирован норматив потребления мусора. Идет работа и с управляющими компаниями, чтобы с нового года не было никаких сбоев", - сообщил Кожемяко.

Он добавил, что региональный оператор, компания "Приморский экологический оператор", до конца года приобретет новую технику, машины, установит мусоросортировочные станции в отдаленных районах. На эти работы из бюджета края направлено 212 млн рублей.

Приморье, которое планирует начать реформу обращения с ТКО 1 января 2020 года, не вошло к сентябрю в реформу обращения с отходами. Другими такими регионами, по данным Российского экологического оператора, значатся Ненецкий автономный округ, Архангельская, Владимирская, Курганская и Рязанская области, Еврейская автономная область, Забайкальский край, Хабаровский край, а также Москва и Санкт-Петербург. При этом только две столицы имели право отложить переход на новую систему до 2022 года, остальные должны были это сделать до 1 января 2019 года.

Реформа обращения с ТКО стартовала в России с 1 января, в соответствии с ней ответственность за обращение с отходами перешла от разрозненных мелких компаний к крупным региональным операторам, отобранным региональными правительствами по конкурсу. Целевые показатели реформы заложены в нацпроект "Экология": доля коммунальных отходов, поступающих на обработку (сортировку), должна вырасти с 12% в 2019 году до 60% к 2024 году. При этом к 2024 году в эксплуатацию будут введены новые предприятия по обработке отходов совокупной мощностью 37,1 млн тонн.