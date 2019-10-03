Созданный в России "виртуальный помощник лоцмана" автоматизирует заход большегрузов в порт

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Ученые Государственного морского университета имени адмирала Ушакова (Новороссийск) с помощью технологий искусственного интеллекта разработали систему автопилота для морских и речных судов, которая полностью автоматизирует навигацию грузового судна при заходе в порт и его швартовку. Решение подходит для классических крупнотоннажных судов и безэкипажного водного транспорта, сообщили в четверг ТАСС в Информбюро НТИ.

"Алгоритмы искусственного интеллекта, которые применяются в разработке, позволяют технической аппаратуре [судна] адаптироваться к текущим условиям эксплуатации, в числе которых погодные условия. Подобного функционала у других производителей сегодня нет. Особенно эффективной технология может быть при управлении движением крупнотоннажного судна в морских и подходных каналах, акваториях морских портов с ярко выраженными навигационными особенностями", - сообщил представитель Информбюро НТИ.

Процесс захода грузового судна в порт ученые предлагают автоматизировать с помощью интеллектуальной технологии двух опорных точек (Т2ОТ): специальные датчики устанавливаются на базе грузового терминала и при помощи разработанных учеными алгоритмов ведут сбор навигационных данных о сближении судна с причалом (дистанции, скорости сближения и другого). Система также непрерывно анализирует метеоусловия, получая сигналы от системы гидрометеомониторинга.

После обработки всей информации с помощью технологий искусственного интеллекта, комплекс беспилотной навигации выстраивает маршрут и корректирует его, если ситуация меняется. При этом судоводитель и диспетчер следят за действиями "виртуального помощника лоцмана", используя специальную программу с понятным интерфейсом.

"За счет использования всех составляющих отечественной технологии Т2ОТ российские компании, работающие в сфере морских перевозок и судостроения, смогут обеспечить технологическое лидерство в области лоцманской проводки, швартовки и мониторинга судна у морского терминала. По оценке экспертов, объем незанятого рынка для разработанной технологии в России составляет 6,5 млрд рублей (2,5 тыс. судов), а во всем мире - 101,1 млрд рублей (почти 39 тыс. судов)", - отметил собеседник агентства.

Проект создания комплекса беспилотной навигации одобрен к поддержке на заседании рабочей группы отраслевого союза НТИ "Маринет". Эксперты будут содействовать получению авторами разработки государственного финансирования для развития проекта, пояснили в Информбюро НТИ.

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