Приангарье получило оборудование для первых оздоровительных комплексов открытого типа

ИРКУТСК, 3 октября. /ТАСС/. Партия спортивно-технологического оборудования поступила в Иркутскую область в рамках нацпроекта "Демография" для создания двух физкультурно-оздоровительных комплексов открытого типа, которые станут первыми подобными спортивными сооружениями в регионе. Их откроют в городах Братск и Киренск, сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе Министерства спорта Иркутской области.

"Физкультурно-оздоровительные комплексы открытого типа будут созданы в Братске и Киренске при центрах развития внешкольного спорта в первую очередь для детей из этих центров, но заниматься там смогут все горожане. Это будут площадки с тренажерами и спортивными городками, которые будут включать различные элементы вплоть до камней для скалолазания. Сейчас таких физкультурно-оздоровительных комплексов открытого типа в регионе нет", - сказал собеседник агентства.

В составе первой партии оборудования - уличные силовые тренажеры, брусья, шведская стенка, турники. В ближайшее время регион должен получить многофункциональное покрытие для беговых дорожек и вспомогательных зон. Как сообщили в пресс-службе Минспорта, монтаж спортплощадок начнется в 2020 году, поскольку в регионе уже наступают холода.

Братск и Киренский район стали победителями рейтингового отбора на создание физкультурно-оздоровительных комплексов открытого типа. На приобретение оборудования направлено более 52 млн рублей, из них 50 млн - из федерального бюджета, остальные из областного.

Нацпроект "Демография", рассчитанный на 2019-2024 годы, включает пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт - норма жизни". Общий бюджет на ближайшие шесть лет составит 3,1 трлн рублей.