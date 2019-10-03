Власти Коми заявили об отсутствии рисков невыполнения нацпроекта "Здравоохранение"

СЫКТЫВКАР, 3 октября. /ТАСС/. Все запланированные на 2019 год мероприятия по нацпроекту "Здравоохранение" - поставки медицинского оборудования и ремонты - будут выполнены в Республике Коми вовремя. Об этом сообщил министр здравоохранения республики Дмитрий Березин на заседании регионального правительства.

"В Коми реализуются семь проектов в составе нацпроекта "Здравоохранение". Общий бюджет этого года на их реализацию составляет 1,672 млрд рублей, из них 1,06 млрд - это средства Фонда обязательного медицинского страхования, 405 млн - из федерального бюджета и 206,5 млн - из регионального. На 1 октября заключено контрактов на 515 млн рублей или на 84%, исполнение составило 56,6%. Выполнено 60 контрольных точек из 98. На сегодня риски невыполнения, мы считаем, отсутствуют", - сказал министр.

По его данным, по проекту "Развитие первичной медико-санитарной помощи", бюджет которого составляет на этот год 115 млн рублей из федерального и регионального бюджетов, более 87% средств подтверждено контрактами. Осталось завершить ремонты по технологии "Бережливая поликлиника", что будет сделано до декабря. По проекту "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" заключены почти все необходимые контракты, они исполнены на 86%. Закупается медицинское оборудование для оснащения сердечно-сосудистых отделений, в этом году будет поставлено 54 единицы оборудования. По проекту "Борьба с онкологическими заболеваниями" из выделенных на 2019 год 1,160 млрд рублей на лечение современными химиопрепаратами направлено 1,035 млрд, оставшиеся средства направлены на замену медицинского оборудования, поставки исполнены на 99%.

"Проект по развитию детского здравоохранения мы продолжаем с прошлого года, оснащаем наши детские поликлиники оборудованием, проводим ремонты. Завершение ремонтов ожидаем не позднее середины декабря. Закупается оборудование, в том числе два рентген-аппарата для Республиканской детской клинической больницы и для детской поликлиники №3 в Сыктывкаре", - сообщил глава регионального Минздрава.

В то же время есть риск невыполнения проекта по привлечению медицинских кадров, сообщил он. Планировалось привлечь в этом году в отрасль более 200 врачей и около 560 человек среднего медперсонала. Однако пока на работу поступили 196 человек из 460 выпускников всех медколледжей в регионе, а также 110 врачей.

Нацпроект "Здравоохранение" предполагает снижение показателей смертности населения трудоспособного возраста (до 350 случаев на 100 тыс. населения) до 2024 года, ликвидацию кадрового дефицита в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год. Общий бюджет нацпроекта - более 1,7 трлн рублей.