Карелия перевыполнила план по ремонту дорог в рамках нацпроекта

ПЕТРОЗАВОДСК, 3 октября. /ТАСС/. Карелия превысила плановый показатель ремонта дорог по национальному проекту "Безопасные и качественный автомобильные дороги", об этом сообщил на заседании комиссии заксобрания региона по вопросам развития транспорта в республике руководитель управления автодорог Карелии Виктор Рассыпнов.

"Отмечу, что удалось не только выполнить [национальный] проект, но даже перевыполнить: сделано больше на 6 километров дорог относительно ранее запланированных. И возможно, до конца сезона мы эту цифру еще сможем увеличить, поскольку по определенным объектам ввиду внимательного контроля и добросовестности подрядчиков было выявлено, что часть средств можно перенаправить на увеличение объемов", - сказал Рассыпнов.

В целом все дорожные работы по национальному проекту в Карелии выполняются в запланированные сроки, отметил министр по дорожному хозяйству, транспорту и связи республики Алексей Кайдалов. На региональных дорогах "Шуйкая-Гирвас", "Петрозаводск-Суоярви" и "Подъезд к водопаду Кивач" идет процесс сдачи работ. Не позднее 15 октября завершится укладка верхнего слоя асфальта на дороге "Подъезд к городу Сегежа".

"[По агломерации] всего планировалось отремонтировать порядка 30 км дорог в Петрозаводске и в Кондопоге. По покрытию на проезжей части работы завершены, сейчас подрядчик заканчивает работы на тротуарах, и будет идти активный процесс приемки. Там порядка 50 процентов только профинансировано - [сейчас] будет вестись приемка, [заказчик начнет] подписывать акты, проверять качество и оплачивать работы", - сказал заместитель министра транспорта Карелии Дмитрий Кондрашин.

За шесть лет действия национального проекта "Безопасные и качественные автодороги" Карелия получит 13,29 млрд рублей на ремонт 1165 км дорог. К 2024 году показатель региональных трасс, соответствующих нормативным требованиям, должен вырасти с 32% до 48,8%.