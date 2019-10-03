Рентабельность участников проекта по эффективности труда на Ставрополье выросла на 20%

СТАВРОПОЛЬ, 3 октября. /ТАСС/. Первые участники национального проекта по повышению производительности труда в Ставропольском крае показали средний рост рентабельности в 20%. Об этом сообщил журналистам в четверг министр экономического развития региона Сергей Крынин.

Ставропольский край присоединился к реализации проекта в начале 2019 года. Первыми компаниями, которые начали работать над повышением производительности, стали завод "Атлант" и фабрика "Шоколенд".

"По итогам первого полугодия максимальная планка повышения рентабельности и уменьшения затрат - 30%, а в среднем порядка 20% повышение. Участие в проекте приводит к повышению компетенции профессионалов, повышается уровень знаний и квалификации сотрудников", - сказал он.

Ищем "узкое место"

Работу по повышению производительности труда совместно с экспертами Федерального центра компетенций (ФЦК) уже начали 12 крупных предприятий Ставропольского края. Компания "Светлоградагромаш" приступила к проекту неделю назад. Предприятие порядка 20 лет производит почвообрабатывающую технику для российских фермеров и аграриев Казахстана, в том числе плуги.

"Приоритетное направление в рамках проекта - производство запасных частей для техники, быстроизнашивающихся рабочих органов. В данный момент мы не успеваем обеспечивать повышенный спрос на запасные части. Проект - это возможность увеличения объема выпуска запасных частей, надеемся, что это поможет выявить внутренние резервы производства", - пояснил журналистам заместитель генерального директора по производству Юрий Величко.

Задача завода в рамках проекта - увеличение объема выпуска запасных частей с 75 тыс. штук в год до 100 тыс. штук в год. "Мы еще не приступали к анализу, ищем узкое место, как только мы его найдем, то будет создан план мероприятий по достижению поставленных целей", - рассказала работающая на заводе руководитель проекта Федерального центра компетенций Мария Верясова.

Эксперты отмечают, что на предприятии могут быть внедрены инструменты бережливого производства, такие как быстрая переналадка, рациональная организация рабочих мест с закрепленным порядком размещения оборудования. "В самом начале люди реагируют негативно, думают, что мы приехали сокращать сотрудников и заработные платы, хотя мы не оптимизаторы, а, как я говорю, "улучшаторы". Наша задача научить людей работать эффективнее", - пояснила Верясова.

Повышение эффективности

В большинстве компаний эксперты выявляют порядка 10-15% неэффективных процессов, которые можно улучшить. "Мы прекрасно понимаем, что у предприятия может быть современное оборудование, новейшие системы. Эти 10%-15%, как правило, находим в процессах взаимодействия между производственными подразделениями, службами, которые занимаются некими коммуникациями. Бывают компании, где этот показатель достигает 70%. Мы не говорим, что это плохие компании, они эффективны, но их эффективность может вырасти еще на 20-30%", - сказал журналистам старший специалист Федерального центра компетенций Сергей Коновалов.

Эксперт работает в Ставропольском крае на предприятии агрогруппы "Баксанский бройлер", производящей мясо птицы и куриное яйцо. "Уже замечаем проблемы, которые нас окружали в производстве, детально все недостатки анализируем, начинаем внедрять изменения. Задача - увеличить не только производство, но и вывод продукции на новые рынки", - пояснил соучредитель и заместитель генерального директора предприятия Мансур Мусафаров.

Планируется, что изменение системы управления, отчетности, внедрение бережливого производства выведет компанию на новый уровень производительности. "Наша задача - получить оптимально эффективный результат в области производительности труда за счет оптимизации производственных процессов и за счет стандартизации, максимального введения эффективных показателей производственных процессов персонала, систем логистики", - отметил представитель ФЦК Сергей Коновалов.

Не только для бизнеса, но и для региона

Первые предприятия - участники программы готовы рассказывать о своем опыте коллегам-бизнесменам. "В крае уже есть положительный опыт, есть предприятия, которые закончили реализацию проекта совместно с Федеральным центром компетенции и продолжают работу самостоятельно. Предприятия готовы на любой диалог, любые формы взаимодействия, рассказывают о полученном опыте", - сообщил ТАСС директор Фонда содействия инновационному развитию Ставропольского края Вячеслав Черниговский.

Эксперт отметил, что прямой диалог бизнеса часто является решающим. "Знаю, что руководители некоторых недавно подключившихся предприятий звонили тем, кто уже участвовал в проекте. Обсудив напрямую, принимали решение об участии", - пояснил Черниговский. Планируется, что до конца года в проект включатся 14 ставропольских компаний.

"Началась четвертая волна реализации данного национального проекта под эгидой Федерального центра компетенций, начал свою работу Региональный центр компетенций, все в активном движении. Проект в конечном счете приведет к увеличению числа высокопроизводительных рабочих мест, а это увеличение заработной платы. В прямой пропорциональности идет и рост поступающих налогов", - пояснил журналистам министр Сергей Крынин.

Внедрение технологий повышения эффективности производства в стране проходит в рамках нацпроекта "Производительность труда и поддержка занятости". Ключевой целью нацпроекта является ускорение роста производительности труда до 5% в год к 2024 году против 1,4% в 2018 году. В течение пяти лет в программу на Ставрополье планируется вовлечь более 130 предприятий.