Владимирская область рассчитывает на средства нацпроекта для реформы мусорной отрасли

ВЛАДИМИР, 4 октября. /ТАСС/. Власти Владимирской области не нуждаются в дополнительной поддержке для начала работы по новой схеме обращения с отходами, в дальнейшем успешно перейти на новую схему обращения с мусором поможет участие в нацпроекте "Экология", сообщил журналистам врио заместителя губернатора области Александр Байер.

В конце прошлого года администрация области сообщила о расторжении соглашения с выбранным по конкурсу в 2018 году регоператором "Владэкотехпром" и переносе сроков перехода на новую систему обращения с отходами с 2019 года на 1 января 2020 года. До перехода на новую систему в регионе с 1 декабря должны начать работу три компании-регоператора в соответствии с территориальной схемой. На данный момент определены две из них.

"Для запуска нам не требуется никакой поддержки, это, по сути дела, исполнение федерального законодательства. <…> Мы должны исполнить закон и запуститься. А вот дальше, это, конечно, прежде всего, участие в национальном проекте "Экология". У него много федеральных проектов наметилось на следующий год, мы обсуждаем и проект "Чистая страна", где, может быть, появится финансирование на наши действия соответствующие по ликвидации накопленного ущерба, и дальше мы готовы участвовать в других подпроектах и проектах федеральных", - отметил он.

В частности, по словам Байера, за счет проекта "Чистая страна" будут проводиться работы на четырех свалках, также власти рассчитывают получить 250-300 млн рублей на обустройство контейнерных площадок.

"Конечно, мы не можем быть в передовиках, поскольку мы опаздываем с запуском реформы, большинство регионов уже запустились в этом году и работают, и в этом смысле они уже перехватывают инициативу, особенно по привлечению финансирования через федерального оператора", - добавил Байер.

Мусорная реформа

Реформа мусорной отрасли стартовала в России 1 января 2019 года. Она призвана сделать обращение с мусором более цивилизованным, решить проблему с несанкционированными свалками и значительно сократить объемы вывозимых на полигоны отходов. Основные показатели реформы зафиксированы в паспорте нацпроекта "Экология". Например, на переработку к 2024 году должно будет отправляться 36% бытового мусора вместо 7% в 2019 году.

По данным Российского экологического оператора (РЭО), из 85 субъектов РФ в реформу вообще не вошли 11: Архангельская, Владимирская, Курганская и Рязанская области, Еврейская автономная область, Ненецкий автономный округ, Приморский, Забайкальский, Хабаровский края, Москва и Санкт-Петербург. Два последних имели право отложить переход на новую систему до 2022 года. Еще 8 регионов запустили реформу только частично: Краснодарский и Красноярский края, Ленинградская, Воронежская, Магаданская, Саратовская, Ульяновская области и Республика Марий Эл.