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Новая система обращения с ТКО

Владимирская область рассчитывает на средства нацпроекта для реформы мусорной отрасли

Врио заместителя губернатора региона Александр Байер сообщил, что за счет проекта "Чистая страна" будут проводиться работы на четырех свалках

ВЛАДИМИР, 4 октября. /ТАСС/. Власти Владимирской области не нуждаются в дополнительной поддержке для начала работы по новой схеме обращения с отходами, в дальнейшем успешно перейти на новую схему обращения с мусором поможет участие в нацпроекте "Экология", сообщил журналистам врио заместителя губернатора области Александр Байер.

В конце прошлого года администрация области сообщила о расторжении соглашения с выбранным по конкурсу в 2018 году регоператором "Владэкотехпром" и переносе сроков перехода на новую систему обращения с отходами с 2019 года на 1 января 2020 года. До перехода на новую систему в регионе с 1 декабря должны начать работу три компании-регоператора в соответствии с территориальной схемой. На данный момент определены две из них.

"Для запуска нам не требуется никакой поддержки, это, по сути дела, исполнение федерального законодательства. <…> Мы должны исполнить закон и запуститься. А вот дальше, это, конечно, прежде всего, участие в национальном проекте "Экология". У него много федеральных проектов наметилось на следующий год, мы обсуждаем и проект "Чистая страна", где, может быть, появится финансирование на наши действия соответствующие по ликвидации накопленного ущерба, и дальше мы готовы участвовать в других подпроектах и проектах федеральных", - отметил он.

В частности, по словам Байера, за счет проекта "Чистая страна" будут проводиться работы на четырех свалках, также власти рассчитывают получить 250-300 млн рублей на обустройство контейнерных площадок.

"Конечно, мы не можем быть в передовиках, поскольку мы опаздываем с запуском реформы, большинство регионов уже запустились в этом году и работают, и в этом смысле они уже перехватывают инициативу, особенно по привлечению финансирования через федерального оператора", - добавил Байер.

Мусорная реформа

Реформа мусорной отрасли стартовала в России 1 января 2019 года. Она призвана сделать обращение с мусором более цивилизованным, решить проблему с несанкционированными свалками и значительно сократить объемы вывозимых на полигоны отходов. Основные показатели реформы зафиксированы в паспорте нацпроекта "Экология". Например, на переработку к 2024 году должно будет отправляться 36% бытового мусора вместо 7% в 2019 году.

По данным Российского экологического оператора (РЭО), из 85 субъектов РФ в реформу вообще не вошли 11: Архангельская, Владимирская, Курганская и Рязанская области, Еврейская автономная область, Ненецкий автономный округ, Приморский, Забайкальский, Хабаровский края, Москва и Санкт-Петербург. Два последних имели право отложить переход на новую систему до 2022 года. Еще 8 регионов запустили реформу только частично: Краснодарский и Красноярский края, Ленинградская, Воронежская, Магаданская, Саратовская, Ульяновская области и Республика Марий Эл.

Все о национальных проектах — на портале "Будущее России. Национальные проекты"
Теги
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