В России создадут более 100 научных центров, где детей обучат современным профессиям

ТОМСК, 4 октября. /ТАСС/. Научные центры для детей - Дома научных коллабораций, где школьников будут обучать по востребованным в РФ направлениям, включая IT-сферу, инженерию, медицину и педагогику, откроются к 2024 году в рамках нацпроекта "Образование" по всей России. Запланировано, что таких центров будет создано более 100, сообщил ТАСС в пятницу замдиректора федерального Фонда новых форм развития образования Антон Тимкин.

Первый Дом научных коллабораций открылся на базе Балтийского федерального университета (БФУ) им. Иммануила Канта 22 марта в рамках национального проекта "Образование". Как ранее отмечал Тимкин, такие центры при вузах будут открыты во всех федеральных университетах.

"До конца нацпроекта Домов научных коллабораций появится более 100 во всех федеральных округах. В этом году откроется еще 12 - поэтапно, ежегодно мы будем эту сеть расширять", - сказал Тимкин.

По его словам, средства, полученные из федерального бюджета, и софинансирование партнеров и регионов в первую очередь направлены на оснащение площадок под предметную область технологий, которым будут обучать детей, создание коворкинга и зоны для проектной деятельности. Для работы планируется использовать лабораторный фонд вузов. Запуск одного центра потребует около 12-15 млн рублей, на расходные материалы будет уходить от 500 тыс. до 1,5 млн рублей.

"Цель - создание за ближайшие пять лет новой образовательной инновационной среды, которая будет формировать <...> у наших детей, будущих специалистов нужные навыки и компетенции, которые будут отвечать на вызовы сегодняшней экономики. В первую очередь это софт-компетенции, связанные с проектным мышлением, с проектным управлением. Чем больше таких решений будет, тем более доступными будут образовательные технологии для наших детей", - пояснил Тимкин.

О нацпроекте

Замдиректора федерального Фонда новых форм развития образования отметил, что в РФ продолжится создание и других научных организаций для детей в рамках нацпроекта. Запланировано создание 16 тыс. школ "Точки роста", более 30 тыс. школ будут оснащены в рамках цифровой образовательной среды, появится 85 центров для одаренных детей в каждом субъекта РФ, подобных федеральному "Сириусу" в Сочи. Появятся порядка 345 мобильных детских технопарков "Кванториум", в том числе - в Томской обалсти, 345 ИТ-клубов, появится дополнительно 245 "Кванториумов".

Нацпроект "Образование" охватит период с 2019 до 2024 года. Проект, общий бюджет которого составит почти 784,5 млрд рублей, призван обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования, а также вхождение РФ в число 10 ведущих стран по качеству общего образования.