В Пензе на базе детской железной дороги планируют открыть технопарк "Кванториум"

ПЕНЗА, 4 октября. /ТАСС/. Власти Пензенской области рассчитывают в 2023 году получить субсидии на создание технопарка "Кванториум РЖД" на базе детской железной дороги в Пензе. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе правительства региона.

"Пензенская область планирует принять участие в конкурсе на предоставление в 2023 году субсидии из федерального бюджета на создание детского технопарка "Кванториум РЖД", - сказали в пресс-службе.

РЖД ведет реконструкцию детской железной дороги. До 2022 года на эти цели выделено 433 млн рублей.

"Это действующий проект РЖД для детей, увлекающихся железными дорогами. На собственном полигоне юные железнодорожники учатся управлять поездом и получают рабочие профессии машиниста, путейца, проводника пассажирского вагона", - пояснили в пресс-службе.

В феврале 2019 года губернатор Пензенской области Иван Белозерцев обсудил проект технопарка на базе детской железной дороги с генеральным директором - председателем правления РЖД Олегом Белозеровым. Руководство РЖД поддержало эту инициативу.

В области действует один детский технопарк - "Кванториум НЭЛ". Он рассчитан на обучение 800 детей по 30 образовательным программам. По данным пресс-службы правительства, в 2020-2021 годах регион получит более 33 млн рублей на создание мобильных технопарков для обучения детей из отдаленных населенных пунктов. Также по нацпроекту "Образование" "Кванториум" создадут в 2023 году в Кузнецке и в 2024 году - в Заречном.

Нацпроект "Образование" охватит период с 2019 по 2024 год. Его общий бюджет составит 784,5 млрд рублей. Планируется, что в результате реализации проекта будет обеспечена глобальная конкурентоспособность российского образования, а также вхождение РФ в число десяти ведущих стран по качеству общего образования.