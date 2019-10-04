Псковские власти к 2021 году обеспечат 800 пожилых граждан услугами врачей-гериатров

ПСКОВ, 4 октября. /ТАСС/. Псковские власти за счет участия в нацпроекте "Демография" к 2021 году намерены удвоить число пожилых граждан, пользующихся услугами врачей-гериатров. К этому времени на стационарное лечение в гериатрические отделения, созданные на базе ведущих лечебных заведений региона ежегодно будут направляться порядка 800 пациентов, сообщила в пятницу ТАСС председатель комитета по социальной защите Псковской области Ольга Евстигнеева.

Вопрос о контроле за состоянием здоровья пожилых граждан для Псковской области является крайне актуальным. По данным областного комитета по социальной защите населения,треть жителей региона являются пенсионерами: на территории области зарегистрировано 190,6 тыс. пожилых людей, а общее число жителей составляет порядка 630 тыс. человек.

"Благодаря участию в нацпроекте, Псковская область сможет существенно повысить уровень госпитализации на геронтологические койки граждан старше 60 лет. В 2021 году откроется гериатрическое отделение в Великих Луках, и уровень госпитализации увеличится более, чем в два раза, так как на стационарное лечение по профилю "гериатрия" ежегодно будут направляться 800 пациентов", - сказала Евстигнеева, которая также является руководителем региональных проектов по направлению соответствующего проекта "Демография" на территории Псковской области.

В 2019 году в Псковской области в рамках нацпроекта открылся первый в регионе гериатрический кабинет. Его оборудовали на базе госучреждения здравоохранения "Псковский госпиталь для ветеранов войн". Евстигнеева добавила, что эта работа ведется в регионе в рамках регионального проекта "Старшее поколение". В 2018 году работе с пожилыми пациентами был обучен 21 врач, а 20 медсестер повысили свою квалификацию по программе "Сестринское дело в гериатрии". В текущем году сертификат по специальности "гериатрия" получат еще пять псковских врачей.

Они будут работать в псковском госпитале для ветеранов войн и в городской поликлинике, а также в великолукской межрайонной больнице. "Это крайне важно для наших граждан. Ведь врач-гериатр работает с пожилыми людьми, которые имеют различные особенности организма. Им не подходят те же лекарства, которые применимы для людей более молодого возраста, поэтому врач должен применять особенные методы лечения, чтобы продлевать жизнь пациента", - резюмировала председатель областного комитета по социальной защите.

Нацпроект "Демография", рассчитанный на 2019-2024 годы, включает пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт - норма жизни". Общий бюджет на ближайшие шесть лет составит 3,1 трлн рублей. Куратором нацпроекта является вице-премьер РФ Татьяна Голикова, руководителем - глава Минтруда Максим Топилин.