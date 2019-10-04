Мобильный технопарк начал курсировать по Пермскому краю

ПЕРМЬ, 4 октября. /ТАСС/. Мобильный детский технопарк "Кванториум" начал курсировать по Пермскому краю. Первую остановку он сделал на юго-востоке региона в 174 км от краевого центра - в Уинском районе. Там в течение двух недель обучение смогут пройти более 200 школьников. Об этом в пятницу сообщается на сайте краевого правительства.

"Под наставничеством педагогов пермского стационарного детского технопарка обучение пройдут 220 школьников. Затем они представят свои проекты на местной ярмарке и перейдут к дистанционному обучению", - сказано в сообщении.

Мобильный детский технопарк "Кванториум" - это автопоезд со специальным оборудованием, с помощью которого ребята познакомятся с такими направлениями как робототехника, промышленный дизайн, дополненная и виртуальная реальность (AR/VR), авиационные и информационные технологии. Например, в направлении VR/AR наставники с детьми создадут модели русской избы с возможностью ее просмотра в дополненной реальности, а также попробуют создать модель целой школы или даже района.

В "Промышленном дизайне" дети проектируют разные предметы - от умных ульев, где мед автоматически стекает в хранилище и становится недоступен для лесных сладкоежек, до уникальных культурных зон своей территории. "На месте бывшего медеплавильного завода, где сейчас располагается городской пруд, я решил создать современное городское пространство. Пока это только эскиз, но я планирую сделать макет и представить его главе района", - приводятся в сообщении слова одного из учеников уинской школы Александра Исупова.

Заместитель министра образования и науки Пермского края Наталья Зверева рассказала, что мобильный "Кванториум" будет работать на базе одной из школ в центре каждого района, куда на занятия смогут приезжать ребята, в том числе и из соседних населенных пунктов. График передвижений автопоезда до конца 2019 года уже составлен. Первыми с технопарком познакомятся жители Уинского, Ординского, Частинского, Карагайского, Кунгурского районов Пермского края. Всего за это время планируется обучить более 1000 детей.

Мобильный технопарк закупили в рамках реализации федерального проекта "Успех каждого ребенка", который входит в национальный проект "Образование". Стоимость мобильного "Кванториума" (автомобиль и оборудование) - 20,7 млн рублей, из них 15,8 млн рублей получено из федерального бюджета по нацпроекту, остальные средства были выделены из бюджета края. Также по нацпроекту до 2022 года планируют открыть два стационарных "Кванториума" в Березниках и Чусовом и приобрести еще две мобильные научные лаборатории.

Детские технопарки "Кванториум" - это площадки, оснащенные высокотехнологичным оборудованием, где дети учатся по принципу проектного обучения, сразу переходя от теории к практике. На сегодняшний день в России открыто 89 детских технопарков в 62 регионах, в них обучаются порядка 450 тыс. человек, при этом 70 тыс. на постоянной основе.

К декабрю 2019 года федеральная сеть детских технопарков "Кванториум" будет насчитывать более 110 площадок дополнительного образования этого формата в 76 регионах РФ.

О нацпроекте

Нацпроект "Образование" охватит период с 2019 по 2024 год. Его общий бюджет составит 784,5 млрд рублей. Планируется, что в результате реализации проекта будет обеспечена глобальная конкурентоспособность российского образования, а также вхождение РФ в число десяти ведущих стран по качеству общего образования.