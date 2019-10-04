Минпросвещения выступает за разумное использование мобильных телефонов в школах

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Минпросвещения выступает не за запрет, а за разумное использование мобильных телефонов в школах, сообщил в пятницу заместитель министра просвещения России Виктор Басюк в прямом эфире на портале "Будущее России. Национальные проекты", оператором которого выступает ТАСС.

"Сейчас очень бурное обсуждение этой темы происходит, потому что в начале года Роспотребнадзор совместно с Министерством просвещения и Рособрнадзором выпустил методические рекомендации. Я бы в большей степени упор ставил не на ограничение, а на разумное использование телефонов в образовательном процессе <…> То, что школы сегодня определяют разные пути использования телефонов, - это право школ, и я считаю это абсолютно правильным", - сказал Басюк.

По его словам, сегодня гаджеты имеют как положительное влияние, так и отрицательное. "Мы все понимаем, что да, с одной стороны, это информационные потоки, в которых живет ребенок, но, с другой стороны, воздействие и постоянное нахождение ребенка с гаджетом, оно так же очень пагубно влияет на его развитие", - добавил замминистра.

Он подчеркнул, что речь не идет о полном запрете, "но всему должны быть свои пределы". "Поэтому рекомендации, на мой взгляд, достаточно взвешенно призывают образовательные организации определять свои действия. Потому что именно образовательная организация определяет порядок использования сотовых телефонов", - заключил Басюк.

Согласно рекомендациям, школам необходимо предусмотреть места хранения мобильных телефонов школьников во время уроков и согласовать способы коммуникации родителей с обучающимися. В Минпросвещения также предложили проводить разъяснительную работу по вопросам профилактики неблагоприятных для здоровья и обучения детей эффектов от воздействия таких устройств.

Накануне Дня учителя, 4 октября, портал "Будущее России. Национальные проекты" проводит "образовательный марафон". В прямом эфире самые актуальные вопросы образования будут обсуждаться с экспертами в сфере образования, представителями Министерства просвещения и Рособрнадзора.