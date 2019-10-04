В Псковской области 72% сельских пенсионеров будут доставлять на медосмотры к 2024 году

ПСКОВ, 4 октября. /ТАСС/. Услугами бесплатной доставки в медицинские организации Псковской области к 2024 году смогут воспользоваться 72% пожилых жителей региона, проживающих в отдаленных сельских территориях. Это более чем в 3,5 раза выше текущих показателей. Об этом в пятницу сообщила ТАСС председатель комитета по социальной защите Псковской области Ольга Евстигнеева.

"Увеличив количество мобильных бригад, мы сможем обеспечить доставку лиц старше 65 лет в медицинские организации и оказать данную услугу 72% пожилых граждан к 2024 году. Сейчас этот показатель составляет порядка 20%. В настоящее время в Псковской области действуют 24 мобильные бригады. Власти Псковской области как участники нацпроекта "Демография" планируют увеличение мобильных бригад за счет приобретения автотранспорта, закупленного за средства федерального бюджета", - сказала Евстигнеева.

Она отметила, что в отдаленные населенные пункты мобильные бригады будут совершать выезды по определенному графику. "Для населения очень удобно: людям в возрасте не придется ездить в райцентр, чтобы, например, купить лекарства. Кроме того, это крайне важно, так как в состав выездных бригад кроме соцработников, входят медики, парикмахеры и другие специалисты", - добавила собеседница агентства.

По данным комитета, в деревнях и поселках Псковской области проживают более 41 тыс. человек в возрасте старше 65 лет. В регионе расположено более 8 тысяч сельских населенных пунктов. По этому показателю область занимает второе место в стране. Все деревни и села разбросаны по территории, многие удалены от райцентров и медучреждений. Добраться до таких населенных пунктов помогают мобильные бригады, в распоряжении которых имеются автомобили с повышенной проходимостью.

Нацпроект "Демография", рассчитанный на 2019-2024 годы, включает пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт - норма жизни". Общий бюджет на ближайшие шесть лет составит 3,1 трлн рублей. Куратором нацпроекта является вице-премьер РФ Татьяна Голикова, руководителем - глава Минтруда Максим Топилин.