В 13 регионах России запустят пилотный проект по внедрению цифровой образовательной среды

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Федеральный проект "Цифровая образовательная среда" в рамках нацпроекта "Образование" будет действовать в 13 регионах России. Об этом сообщила в пятницу на конференции, посвященной цифровизации образования в России, в Томском государственном университете (ТГУ) замминистра просвещения РФ Марина Ракова.

Федеральный проект "Цифровая образовательная среда" предполагает создание к 2024 году безопасной цифровой образовательной среды для обеспечения высокого качества и доступности образования всех видов и на всех уровнях. Федеральный проект также предполагает подключение всех образовательных организаций к высокоскоростному интернету, внедрение современных цифровых технологий в образовательный процесс.

"До конца 2022 года мы будем пилотировать цифровую образовательную среду в 13 регионах", - сказала Ракова, добавив, что регионы будут отбираться по инициативе самих глав субъектов. С 2023 внедрение проекта начнется повсеместно.

Нацпроект "Образование" охватит период с 2019 по 2024 год. Его общий бюджет составит почти 784,5 млрд рублей. Планируется, что в результате реализации проекта будет обеспечена глобальная конкурентоспособность российского образования, а также вхождение РФ в число десяти ведущих стран по качеству общего образования.