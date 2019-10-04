Голикова поручила проработать введение ставки 0% на прибыль для домов престарелых

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Вице-премьер России Татьяна Голикова поручила Минфину совместно с Минтрудом проработать вопрос введения налоговой ставки 0% на прибыль для организаций, осуществляющих социальное обслуживание пожилых граждан, в рамках концепции активного долголетия. Об этом говорится в протоколе заседания Совета при правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере, опубликованном в пятницу.

"Минфину России (А. М. Лаврову), Минтруду России (М. А. Топилину) совместно с членами совета рассмотреть вопрос о внесении изменений в законодательство Российской Федерации в целях совершенствования практики применения налоговой ставки 0% по налогу на прибыль организациями, осуществляющими социальное обслуживание граждан", - говорится в поручении.

Отмечается, что согласованные предложения должны быть представлены в срок до 1 ноября 2019 года. Кроме того, Голикова поручила Минтруду совместно с членами совета проанализировать информацию регионов о средних финансовых затратах в месяц на одного получателя соцуслуг, тарифах на соцуслуги и стандартах их предоставления. Предложения по уменьшению дифференциации нормативов финансовых затрат должны быть представлены до 1 ноября 2019 года.

Согласно документу, в срок до 1 февраля 2020 года Минтруд должен представить в правительство РФ предложения по доработке методических рекомендаций по расчету подушевых нормативов финансирования социальных услуг, а также доработать порядок проведения мониторинга тарифов на соцуслуги в части своевременного выявления экономически необоснованных тарифов.

Концепция активного долголетия в рамках федерального проекта "Старшее поколение", включенного в нацпроект "Демография", дорабатывается Минтрудом по поручению Голиковой. Определение основных направлений развития политики активного долголетия, стимулирующих мер, порядка определения индекса активного долголетия в рамках концепции должно быть представлено в правительство до 1 февраля 2020 года.

Федеральный проект "Старшее поколение" предполагает создание программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения; системы долговременного ухода за пожилыми и инвалидами, включающей сбалансированное социальное обслуживание как на дому, так и в стационарной и полустационарной форме; приведение организаций социального облуживания в надлежащее состояние и ликвидацию в них очередей. Кроме того, проект включает мероприятия по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию предпенсионеров.