Почти 26 км дорог отремонтируют в Якутске до конца октября благодаря нацпроекту

ЯКУТСК, 4 октября. /ТАСС/. Почти 26 км улиц Якутска отремонтируют до 31 октября за счет нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", сообщает в пятницу пресс-служба администрации города.

"Якутск участвует в федеральной программе "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Общий объем расходов на дорожное строительство в 2019 году составит 1,5 млрд рублей. До 31 октября 2019 года за счет этих средств будут отремонтированы улицы и новые объекты дорожной инфраструктуры города общей протяженностью 25,8 км", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, за каждым участком дороги закреплены специалисты технического надзора, которые выявляют нарушения при укладке асфальтово-бетонного покрытия, а также специалисты независимой лаборатории.

"За подрядными организациями сохраняется гарантия, в рамках которой они обязаны устранить все выявленные нарушения. Если в течение пяти лет будут выявлены замечания, подрядчик будет обязан их устранить согласно муниципальному контракту. Гарантия также распространяется на тротуары, бордюры и элементы наружного освещения", - уточнили в пресс-службе.

Нацпроект "Безопасные и качественные автодороги" охватит 104 города, формирующих агломерации, в 83 субъектах РФ. В частности, в рамках реализации проекта к 2024 году (по сравнению с 2017 годом) должна вырасти доля автодорог регионального значения в нормативном состоянии с 43,1% до 50,9%, требуется устранить 50% мест концентрации ДТП, вдвое увеличить (до 85%) долю протяженности дорог городских агломераций в нормативном состоянии и снизить на 10% долю федеральных и региональных трасс, работающих в режиме перегрузки.