Ученые научили нейросети распознавать запрещенный к показу контент в видеопотоке

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 октября. /ТАСС/. Специалисты Центра компетенций НТИ "Центр технологий распределенных реестров СПбГУ" разработали программное обеспечение на основе нейросетей для выявления нежелательного контента, которое может применяться в качестве фильтров для видеохостингов. Об этом сообщил ТАСС руководитель центра Евгений Пен.

"С помощью нескольких нейронных сетей и технологий распределенных реестров мы можем анализировать видеопоток и выявлять нежелательный контент. Это могут быть определенные действия, жесты, предметы в руках. Обученная система эффективно распознает такие изображения с первого раза, не требуя повтора записи. Это значит, что такой фильтр может применяться при трансляции изображения", - сообщил Евгений Пен.

Технология может применяться не только в качестве барьера для нежелательного контента, но и в целях контроля за соблюдением правопорядка в общественных местах или для проверки качества работы сотрудников на производстве или удаленном объекте.

"К примеру, есть специалисты, чья работа связана с обслуживанием оборудования. Если на их одежду прикрепить миниатюрную камеру, то наша система определит по изображению, выполнены ли инструкции. Если нет, то руководитель автоматически получит соответствующее уведомление", - сказал представитель Центра компетенций НТИ.

Сейчас авторы технологии ведут переговоры с компаниями и организациями, заинтересованными во внедрении разработки.

Центры компетенций НТИ

Центры компетенций Национальной технологической инициативы - подразделения, которые в соответствии с нацпроектом "Наука" создаются на базе образовательных или научных организаций. Они ведут исследовательскую и образовательную деятельность в консорциуме с ведущими технологическими компаниями в интересах развития сквозных технологий НТИ, среди которых - большие данные, искусственный интеллект, квантовые технологии, новые и портативные источники энергии, технологии беспроводной связи.

В России создано 14 таких центров. До 2021 года предусмотрено их государственное финансирование в размере 10,3 млрд рублей. Оператором проекта Центров компетенций НТИ выступает Российская венчурная компания.