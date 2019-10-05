Минобрнауки предложило на базе НОЦ в Тюмени развивать сообщество молодых инженеров

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Минобрнауки РФ предложило развивать проект по организации сообщества молодых инженеров, предложенный Тюменским индустриальным университетом, на базе создаваемого в Тюмени научно-образовательного центра (НОЦ). Об этом сообщил в субботу в ходе встречи с молодежью в рамках Российской энергетической недели министр науки и высшего образования РФ Михаил Котюков.

Тюменский индустриальный университет представил проект "Молодые инженеры", в рамках которого планируется создание сообщества молодых инженеров, объединяющего школы, средние специализированные учебные заведения, вузы, а также предприятия, для развития и тиражирования лучших практик. И в перспективе распространить этот опыт на всю страну.

"Предлагаю не ограничиваться Тюменским индустриальным университетом, в Тюмени создается один из пяти первых НОЦ, мы рассчитываем, что он будет действительно мирового уровня. Включайтесь в этот проект, пусть он будет частью НОЦ, уверен, что власти региона [поддержат вас], так как уделяют большое внимание образованию", - сказал Котюков, добавив, что министерство в целом поддерживает идею создания сообщества молодых инженеров.

Одной из задач нацпроекта "Наука" является создание в РФ сети из 15 НОЦ. В 2019 году принято решение создать первые пять пилотных НОЦ в Пермском крае, Белгородской, Кемеровской, Нижегородской и Тюменской областях.

Согласно целям нацпроекта "Наука", в 2024 году Россия должна войти в пятерку ведущих стран мира, осуществляющих научные исследования и разработки в областях, определяемых приоритетами научно-технологического развития. Должны быть созданы привлекательные условия для работы в РФ российским и зарубежным ведущим ученым, а также молодым перспективным исследователям, увеличены внутренние затраты на научные исследования и разработки. В частности, нацпроект предусматривает обновление не менее чем на 50% приборной базы ведущих организаций, выполняющих научные исследования и разработки.

В Москве со 2 по 5 октября проходит международный форум "Российская энергетическая неделя". Это крупнейшее в России ежегодное отраслевое событие, посвященное анализу тенденций мирового топливно-энергетического комплекса. Мероприятие, организаторами которого выступает Минэнерго при поддержке фонда "Росконгресс", пройдет в центральном выставочном зале "Манеж". ТАСС выступает информационным партнером Российской энергетической недели.