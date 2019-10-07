На Сахалине открылся международный театральный фестиваль "На островах чудес"

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 7 октября. /ТАСС/. Торжественная церемония открытия международного фестиваля "На островах чудес" в рамках нацпроекта "Культура" состоялась на сцене Сахалинского театра кукол в Южно-Сахалинске. Свои спектакли на остров привезли 26 театров из девяти стран, сообщили в понедельник журналистам в пресс-службе правительства региона.

Фестиваль продлится до 16 октября включительно. Сахалинские зрители смогут оценить постановки театров из России, Аргентины, Франции, Турции, Испании, Ирана, Румынии, Молдавии и Белоруссии. Помимо обычной программы, в рамках фестиваля будет реализован специальный проект "Театр равных возможностей" для незрячих и слабовидящих людей.

"Отрадно, что этот фестиваль проходит под эгидой Года театра в России, объявленного президентом нашей страны. Нам покажут еще неизвестные для сахалинского зрителя работы не только традиционных, но также уличных и драматических театров. Это уникальное и значимое событие, благодаря которому все больше сахалинцев и курильчан будут вовлечены в театральную жизнь", - привели в пресс-службе слова зампредседателя областного правительства Антона Зайцева.

Показы будут проходить в театре кукол, а также в Сахалинском международном театральном центре имени А. П. Чехова. В репертуаре постановки для детей, семейного просмотра и взрослой аудитории. Кроме того, в рамках фестиваля будут организованы круглые столы, лекции, мастер-классы и выступления уличных театров. Увидеть спектакли смогут не только жители Южно-Сахалинска, но и Невельска, Корсакова, Долинска и Холмска, к ним будет осуществлен выезд артистов.

В правительстве области ТАСС уточнили, что всего в фестивале должно было участвовать 27 театров. Артисты из Грузии приехать не смогли.

Нацпроект "Культура" разработан для реализации президентского указа о национальных целях и стратегических задачах развития России до 2024 года. На реализацию нацпроекта из бюджета РФ в 2019-2024 годы планируется выделить 113,5 млрд рублей.