В Мурманской области сорваны сроки строительства некоторых объектов по нацпроектам

МУРМАНСК, 7 октября. /ТАСС/. Графики строительства ряда объектов по нацпроектам "Образование", "Демография" и "Здравоохранение" сорваны в Мурманской области. Как сообщил губернатор Андрей Чибис на оперативном совещании в областном правительстве, с отставанием идет строительство школы и детского сада по нацпроекту "Образование" в Североморске.

"Посмотрел [документы] в Североморске по двум объектам по нацпроекту и с удивлением обнаружил, что и по одному, и по второму как минимум месяц сбивка сроков", - сказал глава региона.

С проектом школы в Североморске возникли сложности из-за грунта, на котором планируется ее построить. Проводятся дополнительные изыскания. Помимо детсада в Североморске, есть отставание от графика по строительству детсадов в Полярном и Печенге. И. о. министра строительства региона Максим Рудь причиной задержки назвал проблемы с техническим присоединением к электросетям и вопросы по охранной зоне.

Кроме того, с отставанием идет работа еще на ряде объектов. Это спорткомплекс в городе Полярные Зори, реконструкция дворов и создание очистных сооружений в Мурманске. Среди частых причин отставания - недобросовестная работа подрядчиков и необходимость доработки документации.

Выросли сроки и по возведению карьера, где будет размещено радиологическое оборудование для диагностики и лечения раковых заболеваний областного онкодиспансера в Мурманске. Здесь изменение сроков вызвано решением приобрести оборудование повышенного качества, что привело к изменениям в строительной документации.

Губернатор назвал срыв графиков по нацпроектам недопустимым и сказал, что виновные должны быть наказаны, а система контроля над исполнением проектов - изменена, в том числе и за счет кадровых решений в правительстве области. "Систему контроля над исполнением проектов надо будет менять", - отметил он.