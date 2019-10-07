Общественники назвали Ульяновск самым темным городом России из-за отсутствия освещения

ПСКОВ, 7 октября. /ТАСС/. Члены межрегионального общественного движения "Убитые дороги" назвали Ульяновск городом с самым плохим освещением улиц в России по итогам инспекции, проведенной в 2019 году во всех регионах РФ по нацпроекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Об этом сообщил в понедельник ТАСС депутат Госдумы от Псковской области, лидер движения Александр Васильев, который также является участником общественно-делового совета по реализации нацпроекта.

"Ульяновск - город с самым плохим городским освещением. Там вообще не горит свет: ни на перекрестах, ни на оживленных участках дорог, не было света и на нерегулируемых пешеходных переходах. А на все наши замечания власти говорили: "Не может быть, должно было гореть". Отсутствие освещенных дорог - это серьезная проблема для безопасности и водителей, и пешеходов", - сказал Васильев, добавив, что низкая освещенность дорог также отмечается в Севастополе.

Депутат отметил, что по итогам инспекции заметен "реальный перекос" в действиях региональных властей при реализации нацпроекта.

"Все сводится к обеспечению ровности дороги, а разметка и освещенность уходят на второй план. То есть власти в регионах, исполняя указ президента, стремятся увеличить количество отремонтированных дорог, но при этом забывают о безопасности. А потом все начинают понимать, что без разметки и уличных фонарей на дорогах начинается хаос, увеличивается число наездов на пешеходов. Поэтому нужно в программе ремонта дорог по нацпроекту закрепить количество мероприятий, которые нужно провести при ремонте: не только поменять асфальт, но и нанести качественную разметку и установить освещение", - резюмировал лидер общественного движения.

По словам Васильева, оценка состояния дорог началась с Севастополя в апреле и завершилась в октябре. Качество магистралей оценивали активисты "Убитых дорог" совместно с экспертами ведущих автодорожных вузов страны. Они проверили более 1,5 тыс. дорог. Рейд был проведен в рамках проекта Общероссийского народного фронта "Дорожная инспекция ОНФ/ Карта убитых дорог".

О движении

Число участников межрегионального общественного движения "Убитые дороги" насчитывает порядка 200 тыс. человек из всех регионов России. По подсчетам активистов, в стране есть более 36 тыс. участков, требующих ремонта и провоцирующих аварийные ситуации на дорогах. По словам Васильева, в России ежегодно происходит порядка 170 тыс. ДТП с пострадавшими. Проводя инспекции дорог, активисты стимулируют власти субъектов РФ принимать меры по сохранению дорог, что является одним из направлений нацпроекта "Безопасные и качественные автодороги".

Нацпроект охватит 104 города, формирующих агломерации, в 83 субъектах РФ. В частности, в рамках реализации проекта к 2024 году (по сравнению с 2017 годом) должна вырасти доля автодорог регионального значения в нормативном состоянии с 43,1% до 50,9%, требуется устранить 50% мест концентрации ДТП, вдвое увеличить (до 85%) долю протяженности дорог городских агломераций в нормативном состоянии и снизить на 10% долю федеральных и региональных трасс, работающих в режиме перегрузки.