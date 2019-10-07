В РФ создается некоммерческая организация для коммуникационного сопровождения нацпроектов

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Заместитель руководителя секретариата вице-премьера РФ Татьяны Голиковой София Малявина возглавит автономную некоммерческую организацию (АНО) "Национальные приоритеты", которая создается в России для коммуникационного сопровождения национальных проектов. Об этом сообщил ТАСС в понедельник источник в аппарате правительства.

"Состоялось совещание в правительстве РФ по поводу создания автономной некоммерческой организации "Национальные приоритеты" для коммуникационного сопровождения национальных проектов. Планируется, что генеральным директором организации станет Малявина София Андреевна", - сказал он.

По его словам, "организация создается для того, чтобы каждый человек получил дополнительные новые возможности для своего развития и для развития среды вокруг себя". "А профессионалы в отраслях, которыми охватываются нацпроекты, смогут активнее участвовать в реализации конкретных проектов в своих городах", - отметил собеседник агентства.

"В центре национальных проектов - человек, улучшение жизни людей - это приоритет, поэтому работа по вовлечению, выстраиванию диалога с обществом так важна", - заключил он.

Паспорта 12 нацпроектов ("Демография", "Культура", "Здравоохранение", "Образование", "Жилье и городская среда", "Экология", "Безопасные и качественные автомобильные дороги", "Повышение производительности труда и поддержка занятости", "Наука", "Цифровая экономика", "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", "Международная кооперация и экспорт") и Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры были утверждены для выполнения задач, поставленных в майском указе президента РФ Владимира Путина. Их планируется реализовать до 2024 года. Общий бюджет нацпроектов составит 25,7 трлн руб.