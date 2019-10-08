Больница в Забайкалье получила транспорт и оборудование на 27,6 млн рублей по нацпроекту

ЧИТА, 8 октября. /ТАСС/. Александрово-Заводская центральная районная больница (ЦРБ) в Забайкальском крае получила новое оборудование и медицинский транспорт общей стоимостью 27,6 млн рублей по национальному проекту "Здравоохранение", сообщила во вторник пресс-служба регионального Минздрава.

"Благодаря реализации двух федеральных программ - нацпроекта "Здравоохранение" и плана социального развития центров экономического роста - в районной больнице приобрели новое оборудование и медицинский автотранспорт на 27,6 млн рублей. Это позволило обеспечить около 7,5 тыс. жителей Александрово-Заводского района более качественной медпомощью", - говорится в сообщении.

По словам главврача ЦРБ Цырена Норбоева, в больницу поступили два медицинских автомобиля - машина скорой помощи класса "А" и передвижной фельдшерско-акушерский пункт, который теперь работает во всех отдаленных селах района. Кроме того, медучреждение получило около 18,4 млн рублей, что позволило приобрести необходимое оборудование. Так, в саму больницу купили дорогостоящий маммограф, передвижной флюорограф, кислородный концентратор, универсальный наркозно-дыхательный аппарат и другое оборудование. В фельдшерско-акушерские пункты района приобрели дефибрилляторы, электрокардиографы и облучатели.

Главврач добавил, что новый маммограф стал долгожданным приобретением: раньше около 300 женщин ежегодно ездили из района в город Борзя, который находится в 129 км, или в краевые медицинские организации в Чите, преодолевая более 500 км. Теперь и средства обязательного медицинского страхования остаются в районной больнице, и местным жителям не приходится далеко ездить.

До конца года в двух отдаленных селах района, Васильевский хутор и Савва-Борзя, установят модульные фельдшерско-акушерские пункты.

Нацпроект "Здравоохранение" предполагает к 2024 году снижение смертности трудоспособного населения до 350 случаев на 100 тыс., ликвидацию кадрового дефицита в системе первичной медпомощи, охват всех граждан профилактическими медосмотрами не реже раза в год. Забайкальский край до 2021 года получит на реализацию нацпроекта 3,6 млрд рублей.