В России пройдут соревнования по созданию машин Голдберга

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Соревнования по созданию машин Голдберга - сложных механизмов из обычных предметов для выполнения простейших задач - пройдут с конца октября по конец ноября во Владивостоке, Ставрополе, Новосибирске, Челябинске, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Петербурге и Москве. Об этом сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе "Кружкового движения НТИ" - всероссийского сообщества технологических энтузиастов.

Машины Голдберга предполагают использование стандартных материалов нестандартным способом, чтобы с помощью цепочки разнообразных действий, выстроенных по принципу домино, реализовать какую-нибудь самую легкую задачу - например, включить лампочку. Действия следуют друг за другом без остановки, их разнообразие и эффектность зависит только от фантазии инженера. Соревнования организуются при поддержке Фонда президентских грантов по программе Национальной технологической инициативы (НТИ) и образовательному проекту STEM-игры Агентства стратегических инициатив. В очном туре командам предстоит оформить проектное решение, создать работающее устройство из предоставленных материалов и презентовать его жюри.

"Для участия в соревнованиях команде необходимо создать простейшую машину Голдберга - дома, в классе, кружке, детском технопарке - и снять на видео, как она работает. В команду могут входить школьники, студенты, а также один наставник: например, преподаватель или родственник кого-то из участников", - сообщили в пресс-службе.

Победители получат призы и приглашения в проектную школу "Практики будущего" Кружкового движения НТИ.

"Технические решения, необходимые для того, чтобы машина Голдберга работала, достаточно сложны. Проектирование и сборка таких механизмов требует серьезной смекалки, инженерных компетенций, сочетания нестандартного подхода и сверхточного расчета. Именно поэтому соревнования по созданию машин Голдберга - хороший радар для поиска креативных людей и изобретателей, влюбленных в инженерное дело", - процитировали в пресс-службе слова лидера рабочей группы кружкового движения Дмитрия Земцова.

Технологические проекты

НТИ - долгосрочная программа по обеспечению условий для технологического лидерства России к 2035 году. В рамках НТИ одобрено восемь дорожных карт по рынкам "Аэронет", "Автонет", "Маринет", "Нейронет", "Хелснет", "Энерджинет", "Технет" и кружковому движению. Задача кружкового движения НТИ - содействовать созданию новой формации предпринимателей, инженеров, ученых, управленцев.

Для этого Агентство стратегических инициатив разработало свой лидерский проект - STEM-игры, представляющий тип образовательных игр, призванных познакомить будущих специалистов с сутью работы ученого и инженера, дать возможность техническому специалисту попробовать себя в роли управленца.

Задачи НТИ интегрированы в нацпроект "Наука". Согласно паспорту нацпроекта, к 2020 году в РФ должно быть создано 14 центров компетенций. В числе сквозных технологий - искусственный интеллект, интернет вещей, большие данные, квантовые технологии, новые и портативные источники энергии, нейротехнологии.