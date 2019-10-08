Ученые разработают для новосибирского синхротрона детектор фиксации рентгеновских лучей

НОВОСИБИРСК, 8 октября. /ТАСС/. Ученые разработают для мегасайенс установки - синхротрона СКИФ, который строится под Новосибирском, детектор, фиксирующий интенсивный поток рентгеновского (синхротронного) излучения (СИ). Его станут использовать для регистрации данных при прохождении СИ через твердые тела во время взрыва или детонации, сообщил ТАСС в понедельник старший научный сотрудник Института ядерной физики Сибирского отделения РАН (ИЯФ СО РАН) Лев Шехтман.

"Этот проект является частью направления нашей деятельности, посвященного созданию детекторов для изучения процессов, происходящих во время взрыва, детонации, сильного удара в твердом веществе. Если при облучении [твердого вещества] потоком СИ регистрировать серию теневых изображений, то требуется специализированный детектор, который способен с высокой эффективностью зарегистрировать поток СИ, проходящий через взрывающийся объект и успеть записать изображение до прихода следующей вспышки", - отметил Шехтман.

Он рассказал, что в рамках проекта выполнят моделирование регистрации детектором пучка СИ, создадут программу управления детектором, проведут соответствующие измерения на прототипе. На основании этой работы будет идти разработка дальнейших изменений электроники и сенсора в детекторе.

"Этот проект рассчитан на 2 года, мы получим на его реализацию в этом году 750 тыс. рублей [из Российского фонда фундаментальных исследований]. Это будет небольшой шаг в направлении создания детектора для станции "Быстропротекающие процессы" на установке СКИФ. В настоящее время наши детекторы и создаваемые новые прототипы уже работают на источниках синхротронного. С их помощью наши коллеги из других институтов СО РАН проводят уникальные эксперименты по изучению различных новых взрывчатых веществ, воздействию высоких температур, давления и ударных нагрузок на различные материалы", - сказал Шехтман.

СКИФ

Национальным проектом "Наука" предусмотрено создание к 2024 году установок класса "мегасайенс" (название класса уникальных научных установок в классификации Минобрнауки в нацпроекте "Наука"), в числе которых ЦКП "СКИФ" в новосибирском Академгородке.

ЦКП "СКИФ" будет включать в себя не только ускорительный комплекс, но и развитую пользовательскую инфраструктуру: экспериментальные станции и лабораторный корпус. Создание источника СИ будет завершено в 2023 году, что позволит уже в 2024 году начать на нем проведение международных научных исследований. Ориентировочная стоимость оценивается в 37,1 млрд рублей.