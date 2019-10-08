Лайфхак: Я хочу открыть кафе. С чего начать?

Как в мегаполисах, так и в маленьких городках все большую популярность у населения завоевывают небольшие заведения общественного питания – уютные кафе, кофейни и кондитерские. Здесь не найти изысканного меню и дорого интерьера, но зато всегда можно заказать сырники или яблочный пирог, приготовленные по домашней рецептуре, устроить воскресный семейный завтрак или провести дружеский вечер за чашкой кофе. Ценовая политика в таких заведениях демократична, а посещение – доступно для людей разных возрастов и профессий.

Начинающая предпринимательница Марина решила, что непременно хочет стать ресторатором и открыть небольшое кафе, в котором смогла бы продавать свежую выпечку и домашние обеды, но не знает с чего начать? Эксперты и предприниматели в сфере ресторанного бизнеса поделились с Мариной полезными советами, которые помогут ей сделать первые шаги на пути к собственному кафе.

Какими должны быть мои первые действия?

Придать своей идее юридический статус – первое, что должен сделать начинающий предприниматель. Регистрация бизнесмена как ИП (индивидуальный предприниматель – прим. ТАСС) вполне подойдет тем, кто не планирует продавать алкогольную продукцию (лицензия на алкоголь доступна Обществу с ограниченной ответственностью – прим. ТАСС). Не забудьте подготовить арендный договор или право собственности на площадь, они понадобятся вам в налоговой службе. И убедитесь, что персонал прошел медицинский осмотр, что в соответствии с Трудовым Кодексом является обязательным требованием для всех работников, занятых в сфере общественного питания.

Владелица семейного кафе Happy Ольга Горская рекомендует:

Открывая кафе, стоит учитывать требования пожарной инспекции и Роспотребнадзора. Контрольные органы обязательно проверят вас на их соблюдение, поэтому рекомендую открывать кафе на месте ранее существовавшего общепита или не заключать договор аренды, пока не выяснили соответствие площади всем требованиям. Также поинтересуйтесь у прошлого арендатора, почему он освободил ее. Возможно, есть проблемы, о которых лучше узнать заранее. Кроме того, обязательно заключите договор с Центром дезинфекции на проведение дезинсекции и дератизации, он гарантирует вам в случае появления насекомых их быстрое и безопасное устранение.

Где открыть кафе?

Выбрать правильное местоположение для будущего заведения – половина успеха. Оживленные городские улицы, локации, расположенные вблизи популярных туристических или городских объектов, первые этажи зданий или площади внутри бизнес-центров считаются лучшим выбором для размещения. Но не стоит забывать о конкурентах: вам придется проанализировать их сильные и слабые стороны, а также учесть их ценовую политику.

Ресторатор, президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров советует:

Проанализируйте трафик людей, проходящих мимо вашего будущего кафе. Ошибка в расчете может привести к тому, что вам придется его закрыть. Идеально, если при высоком потоке, у вас будет невысокая аренда. О наличии такой площади можно поинтересоваться в городской администрации, она, как правило, бывает ниже по стоимости, а договор - всегда "прозрачный".

Какая система налогообложения мне подойдет?

Еще одним важным шагом для начинающего предпринимателя является выбор системы налогообложения. Здесь Федеральная налоговая служба рекомендует рассмотреть упрощенную или патентную систему налогообложения.

При упрощенной системе - налог уплачивается с дохода, либо с выручки за вычетом расходов. В этом случае, численность сотрудников не должна превышать 100 человек, а выручка - 150 млн рублей. Налоговая ставка на доход составит 6% (законами субъектов РФ может быть снижена до 1 %), или на доход минус расход - 15% (законами субъектов РФ может быть снижена до 5 %).