Лайфхак: Я хочу открыть кафе. С чего начать?

Как в мегаполисах, так и в маленьких городках все большую популярность у населения завоевывают небольшие заведения общественного питания – уютные кафе, кофейни и кондитерские. Здесь не найти изысканного меню и дорого интерьера, но зато всегда можно заказать сырники или яблочный пирог, приготовленные по домашней рецептуре, устроить воскресный семейный завтрак или провести дружеский вечер за чашкой кофе. Ценовая политика в таких заведениях демократична, а посещение – доступно для людей разных возрастов и профессий.
Начинающая предпринимательница Марина решила, что непременно хочет стать ресторатором и открыть небольшое кафе, в котором смогла бы продавать свежую выпечку и домашние обеды, но не знает с чего начать? Эксперты и предприниматели в сфере ресторанного бизнеса поделились с Мариной полезными советами, которые помогут ей сделать первые шаги на пути к собственному кафе.
Какими должны быть мои первые действия?
Придать своей идее юридический статус – первое, что должен сделать начинающий предприниматель. Регистрация бизнесмена как ИП (индивидуальный предприниматель – прим. ТАСС) вполне подойдет тем, кто не планирует продавать алкогольную продукцию (лицензия на алкоголь доступна Обществу с ограниченной ответственностью – прим. ТАСС). Не забудьте подготовить арендный договор или право собственности на площадь, они понадобятся вам в налоговой службе. И убедитесь, что персонал прошел медицинский осмотр, что в соответствии с Трудовым Кодексом является обязательным требованием для всех работников, занятых в сфере общественного питания.
Владелица семейного кафе Happy Ольга Горская рекомендует:
Открывая кафе, стоит учитывать требования пожарной инспекции и Роспотребнадзора. Контрольные органы обязательно проверят вас на их соблюдение, поэтому рекомендую открывать кафе на месте ранее существовавшего общепита или не заключать договор аренды, пока не выяснили соответствие площади всем требованиям. Также поинтересуйтесь у прошлого арендатора, почему он освободил ее. Возможно, есть проблемы, о которых лучше узнать заранее. Кроме того, обязательно заключите договор с Центром дезинфекции на проведение дезинсекции и дератизации, он гарантирует вам в случае появления насекомых их быстрое и безопасное устранение.
Где открыть кафе?
Выбрать правильное местоположение для будущего заведения – половина успеха. Оживленные городские улицы, локации, расположенные вблизи популярных туристических или городских объектов, первые этажи зданий или площади внутри бизнес-центров считаются лучшим выбором для размещения. Но не стоит забывать о конкурентах: вам придется проанализировать их сильные и слабые стороны, а также учесть их ценовую политику.
Ресторатор, президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров советует:
Проанализируйте трафик людей, проходящих мимо вашего будущего кафе. Ошибка в расчете может привести к тому, что вам придется его закрыть. Идеально, если при высоком потоке, у вас будет невысокая аренда. О наличии такой площади можно поинтересоваться в городской администрации, она, как правило, бывает ниже по стоимости, а договор - всегда "прозрачный".
Какая система налогообложения мне подойдет?
Еще одним важным шагом для начинающего предпринимателя является выбор системы налогообложения. Здесь Федеральная налоговая служба рекомендует рассмотреть упрощенную или патентную систему налогообложения.
При упрощенной системе - налог уплачивается с дохода, либо с выручки за вычетом расходов. В этом случае, численность сотрудников не должна превышать 100 человек, а выручка - 150 млн рублей. Налоговая ставка на доход составит 6% (законами субъектов РФ может быть снижена до 1 %), или на доход минус расход - 15% (законами субъектов РФ может быть снижена до 5 %).
Патентная система доступна только для ИП. Здесь налог уплачивается с условного дохода, который потенциально может получить предприниматель. В данном случае штат не должен быть больше 15 человек, а предельная выручка превышать 60 млн рублей. Ставка на потенциальный годовой доход определяется отдельным региональным законом и составляет 6%, а также предусмотрены налоговые каникулы для впервые зарегистрировавшихся ИП – в этом случае ставка 0%.
Как отмечает ФНС, при применении упрощенной или патентной системы предприниматели освобождаются от уплаты ряда налогов, таких как налог на прибыль организаций (НДФЛ), НДС, налог на имущество организаций (физических лиц), за исключением отдельных объектов.
Какое оборудование выбрать?
Для того, чтобы оснастить небольшое кафе оборудованием может потребоваться от нескольких сотен тысяч рублей до нескольких миллионов. Здесь вам понадобятся кухонная техника для приготовления пищи – плиты, духовые шкафы, блендеры, гриль и пр., холодильное оборудование, системы вытяжки и вентиляции. Кроме того, придется приобрести мебель для кухни и зала, запланировать траты на декор, планировку, текстиль, купить кассовое оборудование и оплатить охранную систему. А также быть готовым и к другим мелким расходам, например, на покупку спецодежды для персонала.
Владелец кафе "Рогалик" Павел Смирнов рекомендует:
Каким будет оборудование – зависит от суммы, которой располагает предприниматель. Если это первый стартап, и вы не до конца понимаете, насколько он будет успешным, то тогда имеет смысл присмотреться к б\уоборудованию и вложить не больше миллиона рублей.
Владелица семейного кафе Happy Ольга Горская советует:
Перед тем как закупить технику, обязательно сделайте план кухни, чтобы правильно расположить ее. Помните, что холодильное оборудование нельзя ставить рядом с плитами и духовыми шкафами. И один из самых ключевых моментов в организации кухни – система вытяжной вентиляции, на этом не стоит экономить, потому что запах еды в зале может навсегда отпугнуть ваших гостей. Этот вопрос лучше проработать заранее, так как переделать планировку кухни или провести дополнительные конструкции потом будет очень сложно. В данном вопросе советую воспользоваться услугами проектировщика.
Как выбрать формат обслуживания и работу кухни?
После того, как вы определились с концепцией заведения – кофейня, семейное кафе, кондитерская – стоит выбрать советующий тип обслуживания клиентов. Это может быть самообслуживание или работа с заказами через официантов. Кроме того, необходимо определить работу кухни в вашем заведении. Здесь возможно наладить поставку готовой еды или приготовление блюд на месте. В любом случае, это требует заранее продуманной работы с поставщиками продуктов питания.
Павел Смирнов, владелец кафе "Рогалик" отмечает:
В работе своего заведения мы отказались от официантов, так как это дорого. Средний чек в кафе с официантами составляет 1,5 тыс. рублей, при этом, заведение должно оправдывать такой чек уникальной концепцией. Кафе, которые нацелены быстро и вкусно накормить своих посетителей, и при этом сохранить невысокий чек, все чаще отказываются от работы официантов в пользу самообслуживания.
Можно ли сэкономить на открытии бизнеса?
Запустить работу бизнеса в ресторанном сегменте – непростая, но интересная задача. Сэкономить часть вложений, а также привлечь льготные заемные средства можно за счет государственных программ, которые призваны поддержать предпринимателей. Так, в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" Минэкономразвития внесло поправки в программу кредитования малого бизнеса, и теперь для сферы общепита стали доступны займы, процентная ставка по которым 8,5%.
Владелица семейного кафе Happy Ольга Горская рекомендует обратить внимание:
Если вы, все же, решили закупить новое оборудование, то здесь можно обратиться в региональные лизинговые центры, где вам предоставят займ по ставке 6% годовых на отечественное и 8% на иностранное оборудование. Компенсировать затраты на отечественное оборудование можно через Минпромторг, здесь можно вернуть до 15% от его стоимости. Могу сказать, что часто в региональных и муниципальных администрациях бывают программы поддержки предпринимательства, гранты, субсидии на возврат потраченных средств. Здесь важно сохранять все чеки, которые вы потратили на модернизацию оборудования и другие важные покупки.