Вопрос о проведении аукциона на частоты для 5G могут рассмотреть на госкомиссии в декабре

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Госкомиссия по радиочастотам (ГКРЧ) рассмотрит вопрос о проведении аукциона на частоты для 5G в диапазоне 25,25-27,5 ГГц на заседании в декабре. Об этом на конференции GSMA Mobile 360 - Eurasia сообщил директор департамента государственной политики в сфере связи Минкомсвязи РФ Андрей Канцуров.

"Мы в октябре планировали вынести на рассмотрение ГКРЧ решение о выделении частот уже для проведения аукционов в диапазоне [25,25-27,5 ГГц]. 4 октября было проведено согласительное совещание, по его результатам мы переносим этот вопрос на следующую комиссию в декабре", - сказал он.

По его словам, планируется разыграть шесть лотов, два из которых - региональные. "Ширина полосы в одном региональном лоте 250 МГц, в другом - 400 МГц. И четыре федеральных лота, каждый по 400 МГц. Такая концепция в проект решения пока заложена, будем обсуждать, к декабрю, возможно, что-то поменяется", - добавил он.

Ранее газета "Известия" со ссылкой на проект решения ГКРЧ сообщала, что Госкомиссия на заседании 14 октября рассмотрит вопрос о проведении аукционов по распределению частот в миллиметровом диапазоне 25,25-27,5 ГГц. На аукцион может быть выставлено 11 частотных лотов, компании, которые их выиграют, получат возможность разворачивать 5G в миллиметровом диапазоне по всей России.

Развитие сетей связи нового поколения является частью мероприятий федерального проекта "Информационная инфраструктура" нацпроекта "Цифровая экономика".