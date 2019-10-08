{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Вопрос о проведении аукциона на частоты для 5G могут рассмотреть на госкомиссии в декабре

Всего планируется разыграть шесть лотов, два из которых - региональные

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Госкомиссия по радиочастотам (ГКРЧ) рассмотрит вопрос о проведении аукциона на частоты для 5G в диапазоне 25,25-27,5 ГГц на заседании в декабре. Об этом на конференции GSMA Mobile 360 - Eurasia сообщил директор департамента государственной политики в сфере связи Минкомсвязи РФ Андрей Канцуров.

"Мы в октябре планировали вынести на рассмотрение ГКРЧ решение о выделении частот уже для проведения аукционов в диапазоне [25,25-27,5 ГГц]. 4 октября было проведено согласительное совещание, по его результатам мы переносим этот вопрос на следующую комиссию в декабре", - сказал он.

По его словам, планируется разыграть шесть лотов, два из которых - региональные. "Ширина полосы в одном региональном лоте 250 МГц, в другом - 400 МГц. И четыре федеральных лота, каждый по 400 МГц. Такая концепция в проект решения пока заложена, будем обсуждать, к декабрю, возможно, что-то поменяется", - добавил он.

Ранее газета "Известия" со ссылкой на проект решения ГКРЧ сообщала, что Госкомиссия на заседании 14 октября рассмотрит вопрос о проведении аукционов по распределению частот в миллиметровом диапазоне 25,25-27,5 ГГц. На аукцион может быть выставлено 11 частотных лотов, компании, которые их выиграют, получат возможность разворачивать 5G в миллиметровом диапазоне по всей России.

Развитие сетей связи нового поколения является частью мероприятий федерального проекта "Информационная инфраструктура" нацпроекта "Цифровая экономика".

Все о национальных проектах — на портале "Будущее России. Национальные проекты"
Теги
Россия
Ученые разработают для новосибирского синхротрона детектор фиксации рентгеновских лучей
На реализацию проекта в этом году направили 750 тыс. рублей из Российского фонда фундаментальных исследований
Читать полностью