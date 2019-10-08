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Источник: АНО "Национальные приоритеты" заработает с начала 2020 года

На базе организации будет создан наблюдательный совет

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Автономная некоммерческая организация "Национальные приоритеты" была создана для координации коммуникационной работы по национальным проектам, которую сейчас ведут различные ведомства и другие участники, организация начнет работу в начале 2020 года. Об этом сообщил во вторник источник в аппарате правительства РФ порталу "Будущее России. Национальные проекты", оператором которого является агентство ТАСС.

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"АНО "Национальные приоритеты" заработает с начала 2020 года. На базе организации будет создан наблюдательный совет", - сказал он.

Ранее ТАСС сообщил, что заместитель руководителя секретариата вице-премьера РФ Татьяны Голиковой София Малявина может возглавить АНО "Национальные приоритеты".

"В новой конфигурации исполнение работ по коммуникации останется за теми же ведомствами и участниками, а АНО будет осуществлять общую координацию, чтобы исключить разные подходы к работе, дублирование или пересечение сфер ответственности, обеспечить более четкое планирование, сократить затраты на ряд работ", - подчеркнул собеседник портала.

Ранее экспертное сообщество неоднократно высказывало мнение, что для повышения эффективности взаимодействия между государством, бизнесом и обществом по продвижению национальных проектов необходим единый центр, который бы занимался координацией PR-активностей по нацпроектам. В апреле 2019 года был создан портал "Будущее России. Национальные проекты", первоочередной целью которого является предоставление населению объективной информации о реализации нацпроектов во всех регионах страны. Портал аккумулирует и верифицирует информацию из самых разнообразных источников от федеральных и региональных СМИ, а также поступающую напрямую от органов власти всех уровней, экпертов и населения.

Паспорта 12 нацпроектов ("Демография", "Культура", "Здравоохранение", "Образование", "Жилье и городская среда", "Экология", "Безопасные и качественные автомобильные дороги", "Повышение производительности труда и поддержка занятости", "Наука", "Цифровая экономика", "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", "Международная кооперация и экспорт") и Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры были утверждены для выполнения задач, поставленных в майском указе президента РФ Владимира Путина. Их планируется реализовать до 2024 года. Общий бюджет нацпроектов составит 25,7 трлн руб.

Все о национальных проектах — на портале "Будущее России. Национальные проекты"
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Путин, Владимир ВладимировичГоликова, Татьяна Алексеевна
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