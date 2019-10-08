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Минпромторг предлагает запретить закупку иностранных товаров для нацпроектов

Ведомство отмечает, что в основной массе речь идет об использовании дорожно-строительной техники, стройматериалов и продукции тяжелого машиностроения

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Минпромторг предлагает запретить закупку иностранных товаров для нацпроектов, соответствующий проект постановления правительства РФ размещен на федеральном портале нормативных правовых актов.

"Необходимо учитывать, что в основной массе в рамках национальных проектов преобладает использование строительно-дорожной техники, стройматериалов и продукции тяжелого машиностроения. Согласно проведенной оценке, спрос на продукцию в рамках национальных проектов составит порядка 1,5-2 трлн руб.", - говорится в пояснительной записке.

"Учитывая специфику продукции, предлагается распространить установленный проектом постановления запрет, в том числе на закупки в рамках реализации мероприятий, обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов федеральных проектов, входящих в состав соответствующих национальных проектов (программ), определенных указом президента РФ от 7 мая 2018 года N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года", - отмечается в документе.

Запрет предлагается распространить на период реализации национальных проектов.

Все о национальных проектах — на портале "Будущее России. Национальные проекты"
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