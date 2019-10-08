В Орле открылся детский технопарк "Кванториум"

ТАСС, 8 октября. Детский технопарк "Кванториум", созданный по национальному проекту "Образование", открылся в Орле на базе областного Дворца пионеров и школьников им. Ю. А. Гагарина. Об этом во вторник журналистам сообщили в пресс-службе правительства Орловской области.

"В Орле начал работу детский технопарк "Кванториум". "Кванториум" создан в рамках реализации национального проекта "Образование" федерального проекта "Успех каждого ребенка", - говорится в сообщении.

В технопарке будут проходить занятия по шести направлениям: IT-Квантум, Промробоквантум, Автоквантум, Аэроквантум и Хайтек цех. Набраны группы, общей численностью 400 человек. Всего, по данным пресс-службы правительства региона, в 2019-2020 учебном году обучение пройдут около 800 детей. Сначала для всех учеников проведут вводный модуль, который длится 72 часа, после чего их переведут на углубленное изучение профессий.

Ранее сообщалось, что стоимость "Кванториума" превышает 70 млн рублей. До конца 2024 года в регионе будет построено два стационарных и два передвижных "Кванториума". Это позволит значительно увеличить число детей в возрасте от пяти до 18 лет, которые смогут получать дополнительное образование в области технического творчества.

Нацпроект "Образование", бюджет которого составит около 784,5 млрд рублей, охватит период с 2019 до 2024 года. Он призван обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования, а также вхождение России в число 10 ведущих стран по качеству общего образования.