Минкомсвязь разработала меры поддержки российских производителей оборудования для сетей 5G

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 октября. /ТАСС/. Минкомсвязь РФ разработала программу поддержки отечественных производителей оборудования и разработчиков программного обеспечения (ПО) для сетей связи 5G. Об этом в среду сообщил директор департамента государственной политики в сфере связи министерства Андрей Канцуров.

"Что касается мер обеспечения поддержки отечественных производителей, такая программа сформирована. Она [в том числе] предполагает максимальную локализацию производства иностранного оборудования на территории страны", - сказал он, выступая на конференции "Росинфоком" в Санкт-Петербурге.

Как отмечается в докладе Канцурова, представленном на конференции, среди мер поддержки также формирование объединения научных институтов и операторов мобильной связи для проведения работ по стандартизации телекоммуникационных интерфейсов, привлечение отечественных производителей при организации пилотных зон.

Также разработанными мерами планируется рассмотреть возможность предоставления особых условий для развертывания сетей 5G при использовании отечественного оборудования и ПО, внедрить льготы по страховым взносам и налогам российским производителям и разработчикам ПО и обеспечить преимущественное использование их продукции при условии ее конкурентоспособности.

Научно-техническая конференция "Росинфоком-2019" проходит в среду в Петербурге. Она посвящена модернизации информационной инфраструктуры для сетей 5G и других перспективных технологий в интересах цифровой трансформации регионов.

Развитие сетей связи нового поколения является частью мероприятий федерального проекта "Информационная инфраструктура" нацпроекта "Цифровая экономика". В федеральном проекте предусмотрено создание пилотной зоны 5G до конца 2019 года. При этом к концу 2021 года нужно приступить к внедрению 5G на территории не менее 10 городов-миллионников.