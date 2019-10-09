Минздрав централизовал сбор информации о потребности в лекарствах в России

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Национальные медицинские исследовательские центры (НМИЦ), сформированные в рамках национального проекта "Здравоохранение", определят потребность в жизненно необходимых лекарствах, а также препаратах, входящих в стандарты клинических рекомендаций, до конца года. Об этом журналистам в среду сообщила руководитель департамента лекарственного обеспечения и регулирования обращения медизделий Минздрава РФ Елена Максимкина.

По ее словам, ранее основные полномочия по лекарственному обеспечению были переданы на уровень субъекта, а централизованный сбор потребности в лекарствах отсутствовал.

"Для решения этой задачи в государственное задание для 22 национальных центров, образованных Минздравом России, было включено такое мероприятие, как определение потребности по всем препаратам из перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП), и тех, которые входят в стандарты клинических рекомендаций - то есть это даже больше, чем перечень ЖНВЛП", - сказала она.

По словам Максимкиной, срок подачи этих материалов - четвертый квартал 2019 года. "Поэтому министерство здравоохранения по результатам сбора такой информации будет определять основных поставщиков и сопоставлять ввод в гражданский оборот и ввоз в РФ этих препаратов с той потребностью, которая будет определена с тем, чтобы минимизировать риски отсутствия препаратов, которые по отдельным нозологиям являются незаменимыми", - отметила она.

Глава профильного департамента добавила, что на НМИЦы также возложена функция анализа и представления складывающейся практики по не зарегистрированным препаратам и по лекарствам, которые применятся вне инструкции по медицинскому применению. "Ровно точно так же пойти по пути того, чтобы эти показания регистрировались, чтобы врач не рисковал", - отметила она. Максимкина отметила, что в основном лекарства вне инструкции применяются у детей. "И еще одно очень важное направление - это определение потребности по своему направлению, по препаратам, которые планируются к включению в клинические рекомендации", - добавила она.

Минздрав России в рамках реализации национального проекта "Здравоохранение" создает сеть научных медицинских исследовательских центров, специализированных на различных профилях. На базе профильных центров созданы НМИЦы, основой задачей которых будет информационно-методическое сопровождение больниц, актуализация клинических рекомендаций и протоколов лечения, проведение телемедицинских консультаций, развитие и внедрение новых технологий.