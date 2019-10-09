Финансирование нацпроектов на Северном Кавказе составит более 100 млрд рублей до 2025 года

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Объем средств, который будет направлен до 2025 года на реализацию национальных проектов на Северном Кавказе, превысит 100 млрд рублей. Об этом заявил в эфире телеканала "Россия-24" министр по делам Северного Кавказа РФ Сергей Чеботарев.

"Финансирование наше экономического рывка, который мы должны совершить до 2024 года - в целом на национальные проекты выделяется более 20 трлн рублей - это огромные средства <...> Что касается Северного Кавказа, то в формате национальных проектов на развитие регионов Северо-Кавказского федерального округа выделяется более 100 млрд рублей", - сказал он в эфире программы "Диалог".

Министр отметил, что задача регионов округа - освоить эти средства, "и вот когда мы их освоим - более 100 млрд рублей, - тогда мы уже обратимся с просьбой, чтобы нам выделяли больше - вот такой у нас будет подход".

Паспорта 12 нацпроектов ("Демография", "Культура", "Здравоохранение", "Образование", "Жилье и городская среда", "Экология", "Безопасные и качественные автомобильные дороги", "Повышение производительности труда и поддержка занятости", "Наука", "Цифровая экономика", "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", "Международная кооперация и экспорт") и Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры были утверждены для выполнения задач, поставленных в майском указе президента РФ Владимира Путина. Их планируется реализовать до 2024 года. Общий бюджет нацпроектов составит 25,7 трлн рублей.