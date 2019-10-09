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Северный Кавказ

Власти Ставрополья планируют решить кадровый вопрос в медицине к 2024 году

В настоящий момент дефицит врачей в учреждениях здравоохранения Ставропольского края превышает 16%

СТАВРОПОЛЬ, 9 октября. /ТАСС/. Региональный проект по обеспечению кадрами системы здравоохранения на Ставрополье позволит снизить дефицит специалистов до 5% к 2024 году, сообщили в среду в пресс-службе краевого Министерства здравоохранения. В настоящий момент дефицит врачей в регионе превышает 16%.

"Учтены многие нюансы подготовки врачей и средних медицинских специалистов. Поэтому есть надежда исполнить намеченные задачи и достигнуть цели к 2024 году - укомплектовать наши больницы и поликлиники врачами и средними медицинскими работниками до 95%", - приводятся в сообщении слова первого заместителя министра Юрия Литвинова.

В настоящий момент дефицит врачей в учреждениях здравоохранения Ставропольского края превышает 16%. По данным министерства, в регионе работают более 9,2 тыс. врачей, нехватка составляет 1,5 тыс. Также в больницах и поликлиниках не хватает несколько тысяч медицинских сестер и фельдшеров.

Решить проблему в крае намерены с помощью регионального проекта, разработанного в рамках нацпроекта "Здравоохранение". На Ставрополье ввели новый подход целевого обучения в краевом медуниверситете, который стал аналогом распределения. После окончания обучения молодые специалисты отправятся работать в организации, которые направили их в вуз в рамках договора.

"В 2019 году, благодаря изменениям в системе целевого обучения, количество поступивших целевиков в университет стало рекордным - 312 человек. Благодаря отлаженному взаимодействию при организации целевого обучения в 2020-2025 годах медицинские учреждения Ставропольского края пополнят 1650 молодых специалистов", - пояснили в пресс-службе.

Нацпроект "Здравоохранение" предполагает снижение показателей смертности населения трудоспособного возраста до 2024 года, ликвидацию кадрового дефицита в медицинских организациях, обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год. Всего на реализацию нацпроекта в РФ планируется потратить в 2019-2024 годах более 1,7 трлн рублей.

Все о национальных проектах — на портале "Будущее России. Национальные проекты"
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