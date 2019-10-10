Новый учебный год в школе "Бабушка и дедушка онлайн" начался в Приморье

ВЛАДИВОСТОК, 10 октября. /ТАСС/. Курсы информационной грамотности для людей старшего поколения "Бабушка и дедушка онлайн" в Приморье, реализуемые в рамказ нацпроекта "Демография", вновь открылись в новом учебном году. Об этом в четрвег сообщает пресс-служба администрации Приморского края на своем сайте.

"В компьютерных классах проекта "Бабушка и дедушка онлайн" в Приморье начался новый учебный год. К занятиям приступили почти 40 пенсионеров. Всего с начала года за парты компьютерных классов сели почти 400 пожилых приморцев. Кроме азов компьютерной грамотности в программу курсов стали включать полезные для пожилых людей занятия, в том числе по информационной безопасности", - говорится в сообщении.

В частности, во Владивостоке несколько уроков проводят представители Сбербанка, рассказывающие о возможностях программы "Сбербанк - онлайн" и обучающие работе с банковскими терминалами. Особое внимание обращается на проблемы безопасности при пользовании банковскими продуктами и услугами. Начинающим пользователям помогают распознавать признаки финансового мошенничества, в том числе в интернете.

"Для пенсионеров компьютерная грамотность - это преодоление социальной и информационной изоляции, возможность творческой самореализации. Современные технологии существенно расширяют круг общения, а значит интернет-пользователю проще адаптироваться в новых для себя условиях заслуженного отдыха. Это то самое активное долголетие, к которому мы стремимся, реализуя нацпроекты", - передает пресс-служба слова врио вице-губернатора Сергея Максимчука.

Нацпроект "Демография", рассчитанный на 2019-2024 годы, включает в себя пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт - норма жизни". Общий бюджет на ближайшие шесть лет составит 3,1 трлн рублей.